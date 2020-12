EXCLUSIV Vedeta din România care s-a mutat cu soțul său în altă țară, de teama virusului. Ce reguli stricte sunt: ‘Amendă pe loc!

Pandemia de coronavirus a băgat groaza în vedetele noastre care nu mai știu cum să părăsească Bucureștiul, din cauza numărului periculos de mare de bolnavi Covid-19. Speriată de restricțiile dure luate de autorități, dar și de situația tragică din spitale, unde cu greu se eliberează un pat la ATI, mai multe vedete din România au dat bir cu fugiții în țări unde sistemul intraspitalicesc este mai bun. Printrele ele se numără și fosta solistă a trupei A.S.I.A, Anca Neacșu, măritată de opt ani cu omul de afaceri turc Serkan Yaman. Ea ne-a povestit, într-un interviu exclusiv pentru Playtech.ro, ce reguli e obligată să respecte în Turcia, unde locuiește la vreme de pandemie, dar și cum se înțelege cu familia bărbatului iubit.

”Oamenii poartă mască și aici, în Turcia, pe stradă e obligatoriu să o porți. Dacă nu, primești amendă pe loc”

Unde locuiești acum, în România sau în Turcia?

Sunt pe drumuri. Am făcut Turcia-România de o mie de ori. Pandemia m-a prins și în România și în Turcia. Viața în pandemie a fost, ca a oricărui om, am stat liniștiți, potoliți. Eu de obicei respect regulile, și eu și ai mei suntem oameni înțelegători, nu ne-am expus foarte tare. Eu sunt una dintre persoanele care crede că există acest virus și mă tem de el.

Ce restricții sunt în Turcia? Sunt mai relaxați decât românii?

Astă-vară, de fapt de luni bune, oamenii purtau mască și aici în Turcia, pe stradă era obligatoriu să porți mască peste tot. Dacă nu, primeai amendă pe loc. La ei se poartă mască pe stradă mai de mult decât la noi. Situația este cam aceeași, aceeași atmosferă, nu sunt mai relaxați.

Te gândești sa te muți definitiv în Turcia, țara natală a soțului tău?

Nu. Deocamdată nu ne stabilim aici. Am stat mai mult pe pandemie. Noi am locuit șase ani în Turcia, deocamdată de doi ani locuim în România. Nu știu, poate peste mai mulți ani, să ne întoarcem din nou în Turcia.

Cum te înțelegi cu rudele partenerului de viață?

Doar tatăl lui Serkan a mai rămas printre noi. Soacră-mea nu mai este. Cu neamurile lui, mătuși, unchi, cu fratele lui mai ales mă înțeleg foarte bine. La fel și el cu ai mei.

Ți-e greu pe plan financiar, din lipsa concertelor?

În pandemie nu a avut nimeni concerte. Nu s-au mai făcut adunări publice sau private. Chiar dacă aș fi avut ofertă, eu chiar respect regulile, nu m-aș duce unde e foarte multă lume. Eu sunt un om responsabil, adică dacă am x lei în buzunar nu-i dau pe toți. Trebuie să te gândești și la zile negre. Chiar și când nu eram căsătorită, eu tot așa făceam, puneam bani deoparte pentru zile negre. Anul trecut am avut un an plin de concerte, așa că am avut de unde strânge. Trebuie să pui într-un colț, undeva, niște rezerve mereu. Așa eram și înainte de căsătorie, econoamă. Sunt unele cupluri de artiști, acolo unde amândoi fac parte din lumea artistică, e grea situația la ei dacă nu au economii.

”Întotdeauna mi-am dorit un copil. Dar o să vină când vrea el”

Unde vei petrece Sărbătorile?

Ca de obicei acasă, lângă familie. În majoritatea anilor eu am stat de Sărbători lângă familie.

Mai păstrezi legătura cu fostele colege din trupa A.S.I.A.?

Bineînțeles, avem și grup pe whatsapp, ne trimitem bancuri, poze, de toate. Suntem apropiate.

Ce-ți dorești pentru anul care vine? Îți dorești să devii mămică?

Îmi doresc să fim sănătoși cu toții, eu, familia mea. Am realizat că sănătatea este cel mai important lucru de pe pământ. Îmi doresc să ieșim din vremurile astea urâte în care ne aflăm, totul e gri așa, atmosfera. Chiar dacă unii au din ce trăi, serviciu, job, atmosfera e tristă peste tot. Întotdeauna mi-am dorit un copil. Dar o să vină când vrea el. Eu știu când? Nu știu! După ce te măriți toată lumea te întreabă când faci copii. Când faci unul, te întreabă toți pe când al doilea. Și tot așa…