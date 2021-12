Vedeta care a refuzat propunerea Pro TV pentru Survivor România 2022. Care a fost motivul EXCLUSIV

Artista a declinat ambele show-uri, fiindu-i greu să stea departe de cei doi copii ai săi, aflați la vârsta când, spune aceasta, au mare nevoie de ea. Elena a mărturisit însă pentru impact.ro că dintre cele două show-uri concurs ar fi mai atrasă de „Asia Express”, întrucât acolo ar avea posibilitaea să facă echipă cu o persoană cunoscută, cum ar fi soțul sau sora sa.

Show-urile concurs, „Survivor” și „Asia Express” au devenit un adevărat magnet pentru vedetele autohtone, atât pentru cele consacrate, cât și pentru cele aflate la început de drum, dat fiind nu doar marele premiu pus în joc, ci și notorietatea dobândită după o astfel de participare, având în vedere audiența de care se bucură cele două emisiuni tv. Ei bine, în timp ce nu puține sunt vedetele ce se autopropun chiar, Elena Gheorghe se numără printre artiștii care au declinat o astfel de invitație. Motivul l-a dezvăluit chiar artista, care a mărturisit, pentru Playtech.ro.:

„Am primit multe invitații pentru Survivor, dar nu mă văd acolo, pentru că aș lipsi foarte mult de acasă, nu aș putea sta cu copiii. Ca idee, ar fi o experiență, dar deocamdată am zis nu. La un moment dat, am fost sunată insistent pentru Asia Express și chiar mă gândeam cu soțul meu că așa ar mai merge. Ar fi mai ușor, să fiu cu cineva cunoscut, cu soțul sau soru-mea. Dar aș refuza și acum, avem doi copii care sunt la vârsta la care au nevoie de noi”.

Totuși, artista e tentată, ca pe viitor, să se axeze mai mult pe televiziune și nu doar pe concerte.

„Nu am avut până acum vreun proiect tv, dar pe viitor probabil mă voi axa mai mult pe televiziune, fiindcă nu se știe ce se va întâmpla. Mie îmi place în primul rând să cânt, dar și în televiziune pentru că și acolo te poți exprima cântând. M-aș vedea tot în direcția asta, la o emisiune muzicală”, ne-a mai spus aceasta.

Recent, artista a trecut prin pierderea bunicii sale, pe care o iubea foarte mult. Aceasta ne-a mărturist cât de greu i-a fost în această perioadă, fiind nevoită să-și anuleze multe acțiuni de promovare pe care le pregătise.

„Eu pegătisem toată treaba cu promovarea, cu tot, pentru colindul cel nou, dar când bunica mea s-a dus, am amânat peste tot. A murit de AVC, ne-a zdruncinat destul de tare. De Sfântul Nicolae a făcut accidentul vascular, apoi a mai durat zece zile până s-a stins.

Altfel, Elena speră ca anul care va veni să fie măcar mai bun decât cel care se va încheia.

„În 2020, a fost șocul ăla mare, după care am avut cu toții așteptări de la 202 1, dar a fost mai rău, horror, au murit foarte mulți oameni. A dispărut o geerație de bunici, fie de Covid, fie din alte cauze medicale, că nu au mai avut tratament. Nu au putut ajunge la spital pentru analize. Au pierit sate întregi, este incredibil. Dacă ne-ar fi spus cineva ce va urma, am fi zis că nu se poate, dar uite că s-a întâmplat. Sper ca anul 2022 să fie măcar mai bun decât 202 1”, a încheiat artista.