Vedeta care a părăsit PRO TV pentru Digi 24. Când începe emisiunea

Începând cu data de 30 mai, telespectatorii DIGI 24 vor urmări, în fiecare sâmbătă seară, o emisiune care va avea ca invitați personalități de succes din toate mediile, iar prezentatori vor fi Ionela Năstase și o vedetă pe care românii o cunosc bine de la postul de televiziune PRO TV.

Chef Adi Hădean, ”La Cină”, cu Ionela Năstase, pe Digi 24

Astfel, Digi 24, va difuza în fiecare seară de sâmbătă, emisiune ”LA CINĂ”, unde personalități de succes din toate domeniile vor veni să ia cina alături de Ionela Năstase și de chef Adrian Hădean, cunoscut fanilor PRO TV, după ce a făcut parte din juriul MasterChef pentru două sezoane.

Noua emisiune va avea un format premium, în care cele două gazde vor dialoga cu oamenii momentului despre subiecte de actualitate, într-o atmosferă primitoare, alături de bucate și de vinuri de calitate.

Chef Adi Hădean va prezenta ingredientele folosite pentru cină, dar și povești culinare din zona de unde provine invitatul. De altfel, dialogul va fi dinamic, despre ce au făcu și ce au învățat de la viață personajele invitate. De asemenea, nu vor lipsi nici informații serioase sau teme controversate.

Ce spun vedetele despre noua emisiune

Chef Adi Hădean susține că pandemia a întârziat finalizarea primului sezon cu aproape trei luni, dar în tot acest timp nu a stat degeaba.

„Când am început să lucrăm la emisiune nu ne trecea prin cap că urmează o pandemie, iar venirea acesteia ne-a întârziat cu aproape trei luni. Am profitat de timpul ăsta să aranjăm drăguț ce am filmat, iar acum, că putem ieși iar din case și vedem posibilitatea finalizării unui prim sezon, reluăm filmările cu bucurie, cu precauție și cu încrederea într-un produs tv de calitate. Vă așteptăm cu drag LA CINĂ!”, a afirmat acesta.

La rândul său, Ionela Năstase se bucură de revenirea pe micile ecrane după mai mult de 3 ani, însă de data aceasta cu un proiect total diferit: „După mai bine de trei ani de pauză, mă întorc la TV! Și nu mă întorc singură, ci cu nașul Adi Hădean! Este un proiect cool, zic eu, pe care vă invit să-l urmăriți în fiecare seară de sâmbătă la Digi24, de la ora 21.00. Am trecut de la talk show politic, economic și social la… un dialog relaxat, LA CINĂ! Împreună cu o persoană cunoscută românilor de la televizor, de pe stadion sau de pe podiumurile competițiilor internaționale, din sala de operații, de la Guvern sau de pe scenă, mâncăm ceva bun, gătit de un chef tare priceput, bem un pahar cu vin de calitate și stăm de vorbă ca între prieteni. Pentru mine, emisiunea asta e o mare bucurie, cu toată munca enormă pe care o depune echipa pentru producția fiecărei ediții. Sper să ne urmăriți și să vă placă!”, a declarat Ionela Năstase.