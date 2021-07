Vedeta care a părăsit orașul pentru viața la țară. Ce afacere inedită are acolo, cu ajutorul soției

O vedetă a decis să facă o schimbare uriașă în viața sa, așa că a dat traiul de la oraș pe unul de la țară. Cu ce se ocupă acum? Are o afacere deosebită alături de soția sa. Iată mărturiile cuplului!

Mulți dintre oamenii ajunși la a doua sau a treia tinerețe își schimbă viața total și aleg să se retragă în mediul rural pentru ani cât mai liniștiți. O asemenea decizie a făcut și vedeta noastră. Mai exact, Bodo de la Proconsul și-a luat soția și a dat viața de Capitală pe una relaxantă în mediul rural.

Acesta s-a mutat în Argeș, la Dobrești, cu soția și fiii săi. Pentru ca veniturile familiei să nu fie afectate, cuplul a deschis un atelier de joacă pentru copii într-o fostă discotecă. Bogdan Marin, cunoscut drept Bodo, s-a gândit la această variantă alături de partenera sa chiar în perioada pandemiei.

Bodo și Loredana dețineau deja o casă în Dobrești, situată la 40 de kilometri de Pitești, așa că de aici până la noua viață mai era doar un pas. Zona le-a plăcut enorm celor doi, ulterior au decis că vor să rămână acolo și să aibă o afacere care să nu-i țină pe loc din punct de vedere financiar:

„Bucureşteni fiind, când am dat noi de gustul libertăţii, am decis să rămânem definitiv în Dobreşti-Argeş. Dar nu ne-am mulţumit să fim ca la televizor, ci am decis sa ieşim din casă şi să facem lucruri bune pentru comunitate, atât pentru copii, cât şi pentru părinţi.

Am închiriat fosta discotecă din sat şi am transformat-o în atelier de joacă. Este pur şi simplu o altă legătură cu comunitatea, cu vecinii. Nu este agitaţia de la Bucureşti. Iar noi nu suntem nişte oameni mondeni. Iar acum avem şi altă satisfacţie când vedem că facem ceva pentru comunitate”

Loredana Marin, soția lui Bodo