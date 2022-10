Vedeta care a anulat nunta cu iubitul său. De ce nu se va mai căsători, vestea neașteptată

Este una dintre cele mai populare și apreciate vedete din România. A făcut istorie cu trupa Trinity în anii 2000, s-a căsătorit recent și are un băiețel care a devenit centrul universului ei. Cu toate acestea, focoasa brunetă și-a anulat nunta cu tatăl fiului său. Cine este vedeta care a recurs la un asemenea gest. Motivul artistei.

Lili Sandu și fotomodelul Silviu Țolu sunt mai fericiți decât niciodată. Deși formează un cuplu de invidiat de mai mulți ani și au împreună un băiețel care le umple sufletul de bucurie, cei doi nu se grăbesc să-și oficializeze relația la starea civilă.

Mai mult de atât, prezentatoarea de la „Vorbește lumea” și-a anulat nunta cu partenerul ei de viață, dintr-un motiv pe care ea însăși l-a exprimat, de curând. Lili Sandu și iubitul ei au planificat evenimentul uniunii lor înainte de pandemie, însă planurile le-au fost date peste cap.

În prezent, vedeta în vârstă de 43 de ani a dezvăluit că ar fi renunțat la ideea de a deveni mireasă, considerând că fericirea lor nu ține într-un act oficial semnat la starea civilă, iar nunta nu ar mai reprezenta o prioritate pentru cei doi amorezi.

Nu cred că fericirea stă într-o hârtie. Noi am planificat nunta înainte de pandemie, apoi am amânat-o. Acum nu mai este o prioritate. Ne este bine împreună, avem o familie fericită şi asta e tot ce contează.

Faptul că am descoperit ce înseamnă maturitatea într-o relaţie, că ştim să ne dăm voie să fim noi şi singuri, şi împreună. Am crescut amândoi în aceşti ani de când ne-am cunoscut, am învăţat cum să trecem peste fiecare provocare vi am adus pe lume un copil superb.

Cred că sunt lucruri mai mult decât suficiente pentru care să fiu recunoscătoare şi care să mă facă să realizez că am o familie frumoasă.”, a declarat Lili Sandu, în exclusivitate pentru click.ro.