Clipe cumplite pentru Lili Sandu în Grecia: „Am crezut ca murim. Nu cred că am făcut atât de multe rugăciuni în ultimul an”

Lili Sandu s-a întors, de curând, dintr-o vacanță în Grecia, pe care a petrecut-o alături de soțul ei, Silviu Țolu, și fiul lor, Thomas. Ceea ce trebuia să fie un sejur de vis s-a transformat într-un adevărat coșmar, după ce vedeta și familia ei au trecut printr-o mare sperietură.

Lili Sandu nu are nevoie de nicio introducere, fiind una dintre cele mai cunoscute vedete din România. Fosta solistă a trupei Trinity duce o viață de familie extrem de fericită, fiind împlinită alături de soțul ei, Silviu Țolu, și băiețelul lor, Thomas.

Cântăreața își ține mereu fanii la curent cu tot ce se întâmplă în viața ei de zi cu zi, fiind o vedetă foarte activă în mediul online. Fosta prezentatoare TV le-a povestit internauților peripețiile prin care a trecut în vacanța din Grecia, în timp ce se plimba cu feribotul, să ajungă spre Atena.

Lili Sandu a mărturisit că fiul ei s-a speriat cel mai mult, din cauza vasului care se clătina pe valurile mării, din pricina condițiilor meteo nefavorabile.

„Doamne, azi a fost o aventură aventuroasă, cum îmi place mie să-i zic. Am avut parte de o întâmplare neplăcută. Am crezut că o să fie ceva foarte frumos, dar a fost un coșmar.

Venirea cu feribotul către Atena. Deci nu cred că am făcut atât de multe rugăciuni în ultimul an. Am crezut că murim.”, a dezvăluit Lili Sandul pe Instagram.