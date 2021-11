Vedeta Antenei 1 care și-a făcut apariția La Măruță. Fanii lui, uluiți total să îl vadă la PRO TV

Apariție șocantă în cadrul emisiunii La Măruță. Una dintre cele mai apreciate și longevive vedete de la Antena 1 a venit la PRO TV. Fanii soțului Andrei au rămas fără cuvinte. Despre cine este vorba.

Ce vedetă de la Antena 1 și-a făcut apariția la PRO TV

Fanii emisiunii La Măruță au fost surprinși să-l vadă pe unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați prezentatori TV de la Antena 1 în direct, la PRO TV, în platoul show-ului prezentat de soțul Andrei.

Este vorba despre Cosmin Seleși, prezentatorul emisiunii Te Cunosc de Undeva, una dintre cele mai longevive și îndrăgite producții ale trustului Intact. Simpaticul actor a venit în vizită la PRO TV, pentru a-și promova noua trupă Cosmin Seleși Orchestra, precum și filmul pe care-l va lansa în luna februarie a anului viitor.

„Am făcut o trupă. Se numește Cosmin Seleși Orchestra. Cătăline, eu nu sunt cântăreț și nu mă dau. Că mă ajută glasul si tot ce am făcut prin școală, noi actorii facem și canto, aia e altceva. Dar eu mă vând ca un proiect de entertainment. Facem coveruri după șlagăre celebre din anii 80 sau 90. Fiecare dintre noi are o melodie care-i aduce aminte de o anumită perioadă. Nostalgia (n.r. – festivalul) e de 4 – 5 ani, eu mă gândesc la asta de mult timp.”, a declarat actorul Cosmin Seleși, invitat în emisiunea La Măruță de pe PRO TV.

Cosmin Seleși joacă în prima parodie istorică românească

Lui Cosmin Seleși pare să-i meargă foarte bine pe plan profesional, iar trupa lui de coveruri nu este singura veste bună pe care le-a adus-o admiratorilor săi.

Simpaticul actor promovează „Secretul lui Zorillo, The Dac side of the moon”, prima parodie istorică românească a tututor timpurilor, un film care va fi lansat în cinematografele din țară în februarie 2022.