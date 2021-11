Vedeta Antenei 1 care a pozat incredibil de senzual. Indiciu: are 3 copii!

Antena 1 are cu ce se mândri! Pe lângă emisiunile sale deja consacrate, cum ar fi „Asia Express”, „Te cunosc de undeva” sau „Neatza cu Răzvan și Dani”, postul TV are vedete super-sexy, frumoase și talentate. Una dintre ele este mamă a trei copii și are o siluetă de invidiat. Cine o vede, nici nu crede că a dat naștere a trei puiuți de om.

O vedetă Antena 1 uimește total

Alina Pușcaș este una dintre cele mai frumoase și apreciate vedete din România. Șatena s-a făcut remarcată prin aparițiile sale mereu senzaționale pe micul ecran. Alina se numără printre femeile înzestrate de Mama Natură cu o frumusețe naturală. Vedeta poate ieși liniștită din casă fără machiaj, deoarece arată impecabil.

Deși este mama a trei copii, prezentatoarea TV are un corp sculptat, ca în marile reviste de fitness, pe care nu ezită să-l arate publicului larg. Recent, vedeta a acceptat un proiect inedit, la care visa încă de când era mică. Alina Pușcaș s-a dezbrăcat de inhibiții și a pozat provocator în ipostaze neașteptat de sexy.

Alina Pușcaș a pozat în lenjerie intimă

Alina Pușcaș este soție, mamă și femeie de succes. Cu toate astea, șatena nu se oprește din a-și atinge țelurile și idealurile. Frumoasa vedetă nu a stat prea mult pe gânduri și a reușit să își îndeplinească un vis din copilărie.

Prezentatoarea TV a început un proiect alături de dansatorul Marian Chiraz, ce contă în videoclipuri de dans, care vor fi postate pe YouTube și vor avea diferite teme. Fanii actriței au rămas masăc când au văzut pozele sexy, în lenjerie intimă, unele dintre ele fiind postate chiar de Alina Pușcaș pe rețelele de socializare.

Șatena are un trup tras prin inel

Frumoasa șatenă are cu ce se lăuda, din punct de vedere fizic. Cu toate că are trei copii, vedeta are un corp demn de invidiat, iar fotografiile senzaționale vorbesc de la sine (Vezi FOTO în Galerie).

Șatena și-a văzut visul din copilărie împlinit

Prezentatoarea emisiunii „Te cunosc de undeva” a mărturisit că această dorință a sa mai veche, de a dansa, a ajutat-o foarte mult să-și găsească echibrul între minte și corp.