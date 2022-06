Vară infernală pentru Roxana Ciuhulescu după Survivor România. Ce va face 3 luni: „În scurt timp!” VIDEO EXCLUSIV

La 43 de ani, Roxana Ciuhulescu se află în fața unui nou capitol al vieții sale. Se mută în casă nouă, fapt ce îi garantează o vară infernală și plină ochi! Evenimentul care se va produce în scurt timp îi va schimba stilul de viață radical. Roxana a vorbit în exclusivitate cu Impact.ro despre această mutare, dar și despre ce a însemnat cea mai recentă ieșire a sa pe micile ecrane, la emisiunea „Survivor”.

A acceptat provocarea de a sta departe de familie și de a face foamea în Republica Dominicană, dar cu un preț. Sănătatea vedetei a fost afectata mai grav decât era deja.

Acum aceasta regretă că nu a participat la această emisiune când era mai tânără. Pe de altă parte, cu banii câștigați, ea și familia sa se mută în casă nouă.

Am pregătit câteva tabere de vacanță pentru fiica mea cea mare, Ana Cleopatra, iar pentru noi ceilalți, sper să prindem câteva weekenduri de relaxare, poate o idee prelungite. Mi-aș fi dorit eu vacanță, dar nu se poate!”, a afirmat în exclusivitate pentru Impact.ro.

„Nu am niciun fel de plan de vacanță. De ce? Fiindcă ne mutăm în scurt timp! Așa că totul se rezumă la cutii, cutiuțe, saci. Vara care ne stă în față va fi dedicată în exclusivitate amenajării noii case.

Roxana Ciuhulescu admite că transformarea statului ei din zona de chiriaș în cea de proprietar s-a făcut și cu ajutorul emisiunii-concurs „Survivor”. Din păcate, în cadrul ei a rezistat puțin peste două săptămâni.

Dar câștigul obținut i-a dat însă imboldul necesar de a-și cumpăra, împreună cu Silviu Bulugioiu, cel care îi este alături în ultimii ani și care este tatăl mezinului Cezar, o vilă în Pipera.

Este vorba de o casă de circa 200.000 de euro, cu grădină și spații pe gustul tuturor, în care copiii vor avea propria cameră. Și în care bucătăria, băile și livingul arată ca afară.

Însă când vine vorba despre „Survivor”, vedeta admite că, deși a avut parte „de o experiență fabuloasă”, a comis și o eroare.

„M-am supraapreciat! Dacă aș fi participat la emisiune având douăzeci de ani mai puțin, altfel ar fi stat lucrurile. Plus că m-a prins și puțin nepregătită fizic. Sportul făcut la ‘Survivor România’ a fost diferit față de ce mă pregătisem eu acasă.

În plus, înălțimea nu a jucat de partea mea. Fiind înaltă, am descoperit că am fost dezavantajată. Să trec prin acel circuit nu a fost simplu pentru mine, în comparație cu cele mai scunde!”, emite ea o primă concluzie personală.