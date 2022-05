Vacanțe an școlar 2022-2023. Când vor avea liber elevii și care este structura anului școlar 2022-2023. Între timp, anul școlar în curs este pe cale a se finaliza, vacanța de vară pentru acest an școlar începând din data de 11 iunie 2022. De asemenea, de menționat este că anul școlar următor este organizat pe module, în loc de semestre, și are 5 vacanțe.

Vacanțe an școlar 2022-2023

Vacanțe an școlar 2022-2023. Structura noului an școlar 2022-2023 indică cinci vacanțe. În ce privește vacanța „mobilă” din februarie 2023, ea a fost fixată pentru ultima săptămână din lună de către Inspectoratul Școlar București.

„În anul școlar 2022-2023 vacanța școlară la nivelul unităților de învățământ din București este programată în perioada 20.02.2023-26.02.2023”, se arată într-un document obținut de Edupedu.ro.

Pentru Capitală, structura anului școlar 2022-2023 este următoarea:

cursuri: de luni, 5 septembrie 2022, până vineri, 21 octombrie 2022;

vacanța de toamnă: de sâmbătă, 22 octombrie 2022, până duminică, 30 octombrie 2022;

cursuri: de luni, 31 octombrie 2022, până joi, 22 decembrie 2022;

vacanța de Crăciun: de vineri, 23 decembrie 2022, până duminică, 8 ianuarie 2023;

cursuri: de luni, 9 ianuarie 2023, până vineri, 17 februarie 2023;

vacanța din februarie: 20—26 februarie 2023;

cursuri: de luni, 27 februarie 2023, până joi, 6 aprilie 2023;

vacanța de Paște: de vineri, 7 aprilie 2023, până marți, 18 aprilie 2023;

cursuri: de miercuri, 19 aprilie 2023, până vineri, 16 iunie 2023;

vacanța de vară: de sâmbătă, 17 iunie 2023, până duminică, 3 septembrie 2023.

Structura an școlar 2022-2023

Anul școlar 2022-2023 are o durată de 36 de săptămâni. Pentru pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar va avea o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se va încheia la data de 2 iunie 2023;

pentru elevii de clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se va încheia la data de 9 iunie 2023;

pentru clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică, cu excepția claselor prevăzute la lit. a), pentru clasele din învățământul postliceal

pentru clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică, cu excepția claselor prevăzute la lit. a), pentru clasele din învățământul postliceal cu excepția calificărilor din domeniul sănătate și asistență pedagogică, pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar viitor va avea o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se va încheia la data de 23 iunie 2023;

pentru clasele din învățământul postliceal, cu calificări din domeniul sănătate și asistență pedagogică, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare.

De asemenea, programul național „Școala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfășoară în intervalul 27 februarie— 16 iunie 2023, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, iar planificarea se află la decizia unității de învățământ. De precizat este că derularea celor două programe nu se planifică în același interval de cursuri (modul de învățare).