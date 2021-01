Elevii sunt încă în sistemul de predare online, dar asta nu înseamnă că nu au avut parte de vacanța de iarnă 2020-2021. Timp de două săptămâni elevii din preuniversitar s-au bucurat de vacanța de iarnă. Chiar dacă nu au fost condițiile ca în anii trecuți, au avut parte de vacanță.

Ca și în alți ani vacanța de iarnă 2020-2021, conform planului Ministerului Educației a început pe data de 23 decembrie, anul trecut, și durează până pe 10 ianuarie. Cu alte cuvinte elevii din preuniversitar au avut parte de două săptămâni de vacanță.

Din data de 11 ianuarie elevii din preuniversitar vor ieși din vacanța de iarnă 2020-2021, întorcându-se la cursuri, tot în sistemul de predare online. Structura anului școlar, conform noilor reglementări ale Ministerului Educației, se poate schimba la nivelul fiecărui Inspectorat Județean. Descentralizarea acestor decizii, mai ales în codițiile actuale, este una bine-venită.

Conform planului educațional elaborat pentru anul 2021 de către Ministerul Educației, elevii din preuniversitar vor avea cursuri până pe 30 ianuarie. Începând cu finele primei luni din an, de pe 30, elevii vor avea vacanță două săptămâni. Astvel că vacanța intersemestrială va fi între 30 ianuarie – 7 februarie, urmând ca din 8 februarie să se reia cursurile.

Noul ministru, Sorin Cîmpeanu, declara recent, că-și dorește ca din 8 februarie 2021, când începe al doilea semestru, să se redeschidă școlile. Același ministru a mai declarat că iau în considerare toate scenariile posibile pentru a putea redeschide școlile din semestrul doi. Sorin Cîmpeanu a mai declarat că-și dorește să redeschidă școlile în condiții de singuranță pentru toți factorii implicați.

„Vom avea o ordonanță de urgență prin care putem să continuăm învățământul online. Așa cum am început semestrul întâi, cu siguranță îl vom termina, online. Speranța și dorința noastră este să organizăm semestrul doi într-o manieră clasică, dar el trebuie finalizat. Ca să poată să fie finalizate e nevoie de o schimbare la legea 55, care dădea dreptul ministrului Educației să decidă trecerea în online până la 31 decembrie 2020.