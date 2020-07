Vacanță de coșmar pentru românii care au ajuns în Grecia. Ce s-a întâmplat azi pe aeroport

231 de avioane au zburat de pe 27 de aeroporturi astăzi pentru Grecia. Românii care au ales calea aeriană pentru a ajunge pe teritoriul de vacanță au întâmpinat, însă, câteva probleme. Timpul și tăcerea au fost inamicii autorităților și marele chin al drumeților.

Pasagerii români care au aterizat pe Aeroportul Heraklion din Creta au avut parte de un tratament unic din partea autorităților elene: au fost testați, fără a li se oferi o explicație. Măsura a fost surprinzătoare, dat fiind că oamenii legii au asigurat ieri că posibilitatea ca turiștii români să fie testați pentru COVID-19 este ”foarte mică”.

„A fost o surpriză pentru toți pasagerii avionului, cred, pentru că toți eram convinși că testarea va fi aleatorie. Am fost înghesui într-un spațiu de nu mai mult de 50 de metri pătrați, nu ni s-au oferit explicații și am înțeles după câteva minute că urma să fim testați absolut toți, lucru care s-a și întâmplat. Vă imaginați prin ce am trecut cu toții, mai ales că erau acolo mulți copii, care și-au pierdut răbdarea destul de repede. Au fost testați inclusiv bebelușii”, a povestit unul dintre pasagerii avionului, pentru Digi 24.