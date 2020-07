Câți bani câștigă, de fapt, Andreea Esca la Pro TV. S-a aflat salariul real al vedetei: ce surpriză

Scandalul momentului o are în prim plan pe cea mai cunoscută prezentatoare de știri din România, Andreea Esca. Cu toate astea, vedeta rămâne una din cele mai iubite și apreicate personalități din mass-media românească.

De-a lungul timpului salariul vedetei PRO TV a fost temă de speculații, care mai de care, mai extravagante. Colegii de la Impact.ro au reușit să afle care este adevărata sumă câștigată de Adreea Esca de la pupitrul Știrilor Pro TV. De mai bine de 20 de ani, de la prima emisie oficială PRO TV, Andreea Esca este imaginea postului tv , de fiecare dată fiind lider de audiență pe segmentul orar al Știrilor PRO TV, salariul ei intrând în rândul legendelor urbane.

“Viața nu are sens fără întrebarea aceasta. Nu pot să vă spun. E ca și cum v-aș spune poanta unui banc, este o legendă. Ce pot să vă spun este că am salariul pe care angajatorul meu consideră că trebuie să îl am și bănuiesc că este și rentabil în economia business ului în care activez, astfel încât toată lumea să meargă bine. Nu am fost niciodată preocupată de bani, întotdeauna fac lucrurile cu plăcere și emoție. Nu sunt motivată de partea materială, eu aș putea trăi și cu puțini bani”, a declarat Esca, recent.