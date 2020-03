Vă amintiți de Emanuel din trupa Stigma? A ajuns de nerecunoscut. Ce a fost nevoit să facă în Canada

Emanuel Mirea a fost unul din cântăreții care și-au încercat norocul în anii ’90 în industria muzicală românească. Cu ce se ocupă acum și cum arată fostul solist al trupei Stigma? Ce experiențe a fost nevoit să traverseze în Canada?

Emanuel și Cornel făceau parte din una dintre cele mai iubite trupe ale anilor ’90. Hiturile „Fraier”, „Jumătate tu, jumătate eu” se auzeazu peste tot. Anii au trecut, succesul nu i-a părăsit o vreme. Deși mulți nu se așteptau la asta, peste trupă s-a lăsat liniștea. Emanuel a decis să-și facă studiile în Canada, iar de acolo a plecat totul. Pauza de la muzică a fost de bun augur, însă, pentru că i-a dat timp să realizeze ceea ce contează cu adevărat dincolo de aparențe și să revină mai puternic și mai încrezător în sine însuși, spune artistul.

După ce a depășit perioada facultății și momentul în care Stigma era totul pentru el, a ajuns în Canada, unde a lucrat preț de trei luni la o pizzerie, iar în weekend-uri ajuta un prieten care avea o afacere cu perdele și draperii. Artistul nu s-a dat niciodată înapoi de la muncă, el instala perdelele la spitale, hoteluri sau case de bătrâni, iar fiecare bănuț era binevenit.

„Şcoala în Vancouver m-a costat o mică avere, fiecare bănuţ în plus era binevenit. Aproape toată viaţa mea mi-am câştigat traiul din muzică. Am susţinut spectacole, am cântat la petreceri, am compus pentru mine şi alţi artişti, am produs muzica pentru publicitate. De mult timp, împreună cu trupa mea “Emanuel Mirea Band” suntem activi pe piaţa evenimentelor private, cântăm la cluburi, petreceri şi nunţi. Îmi place să fiu conectat cu oamenii, iubesc ceea ce fac şi mă simt privilegiat să aduc bucurie oamenilor prin muzică”

Emanuel Mirea (Sursa: okmagazine.ro)