Vă amintiți de Alin Oprea de la Talisman? Astăzi, e total schimbat. Și-a lăsat barbă și nu îl mai recunoști

Alin Oprea arată mai bine decât în perioada în care cânta în trupa Talisman. Acesta pare că nu pierde niciun trend și este foarte atent la imaginea sa, lucru pe care fanii l-au observat de-a lungul vremii.

Alin Oprea este un tată modern. Acesta și-a lăsat barbă, trend ce este în vogă în zilele acestea, și poartă vestimentații foarte tinerești, lucru ce îl prinde foarte bine. Trecerea timpului este foarte blândă cu artistul. De asemenea, a găsit și rețeta perfectă în ceea ce privește podoaba capilară, lăsându-l să crească până la umeri, nu la fel de blond însă așa cum s-au obișnuit fanii.

Trupa Talisman, extrem de cunoscută în România la începutul anilor 2000 s-a despărțit în urmă cu 13 ani. Tavi Colen a fost cel care a ieșit public și a spus atunci care au fost problemele care au făcut ca toată magia din vocile lor împreună să dispară.

„Eu l-am rugat (nr. pe Alin Oprea) să facă trei lucruri ca să continue. Vreau să îi aduc aminte cele trei condiții pe care l-am rugat să le îndeplinească pentru ca noi să putem continua cu această formație. L-am rugat așa… 1 Nu doream să mai bea alcool înainte de spectacol. A doua rugăminte.

L-am rugat să nu mai vină cu soția la concerte, nu din cauză că nu-mi plăcea fața ei sau că aveam altercații. Aveam momente în care Larisa îmi explica cum să cant, cum să merg, cum să mă îmbrac și chestia asta m-a deranjat foarte tare. (…) Nu din motive prietenești i-am spus să nu mai vină cu ea, ci din motive profesionale. Să vină cu ea la concerte, să stea în sală, nu în culise. A treia condiție este un pic mai delicată. Eu am un contract pe care din păcate nu am putut să vin să vi-l arăt”

Tavi Clonda