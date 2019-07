După reușita dj-ului suedez de la Neversea, manelele au trecut pragul și festivalului Electric Castle. Cu toate că majoritatea s-au distrat, organizatorii nu au putut trece peste genul muzicii, astfel rupând definitiv colaborarea cu cel care a „rupt” scena cu „Așa sunt zilele mele”.

Manele la Electric Castle! Organizatorii, nemulțumiți de alegerea Dj-ului

Anii 2000 vin inapoi? Poate nu cu totul, dar cu muzica sigur. Cel puțin și la asta s-au gândit cei care au fost prezenți la premiera de anul acesta de la Neversea despre care însă se vorbește. Salvatore Ganacci a anunțat, pentru prima oară în cadrul unui festival de acest gen, că va urma să mixeze ceva neobișnuit. Nimeni n-ar fi crezut că se referea de fapt la…manele. Surpriza a venit mai apoi, după ce majoritatea oamenilor prezenți s-au bucurat din plin. În acest context, din boxele uriașe instalate pe plaja din Constanța a început să răsune „Așa sunt zilele mele”.

„Gestul acesta nu spune nimic despre acest om și nici nu este un luat la mișto din partea lui. Genul acesta de artiști studiază publicul în fața căruia va performa. Nu este nici sfidare nici lipsa de respect din partea lui, este purul adevăr, așa suntem văzuți, percepuți și asta ne este eticheta lipită. De ce? Pentru că românii de calitate sunt puțini printre cei plecați în afară…. marea majoritate sunt pleava societății. Și în plus cum să ne simțim jigniți? Ia ascultați puțin reacția publicului…. Nu a greșit omul….din contră….le-a oferit exact ce își doreau….asta face din el un bun artist“ – Gabriela.

Tommy Cash nu va mai călca pe scena de a EC

Acum, Electric Castle a avut și el partea de maneaua lui. Piesa lui Adrian Minune s-a auzit, în cursul zilei de vineri, mixată de DJ-ul din Estonia Tommy Cash. Organizatorii nu au fost însă prea fericiți de alegerea lui, așa că au anunțat că nu va mai urca niciodată pe scena festivalului în cauză. Thank you, Tommy Cash! For your last ever performance at Electric Castle” (Mulțumim, Tommy Cash! Pentru ultima ta participare vreodată la Electric Castle).