Câți bani dă Brigitte Macron, lunar, pentru a-și aranja părul. Suma este uriașă, iar francezii s-au înfuriat când au aflat

Brigitte Macron are întotdeauna apariții impecabile atunci când iese în public, iar pentru ca hainele să fie croite pentru ea, pielea să îi fie îngrijită și coafura realizată de mâini pricepute trebuie plătit un cost. De această dată este vorba doar de păr. Câți bani dă Brigitte Macron, lunar, pentru a-și aranja podoaba capilată?

Câți bani dă Brigitte Macron, lunar, pentru a-și aranja părul?

Un look impresionant cu cheltuială se ține! Un raport al Curții de Conturi din Franța arată că în decursul ultimului an Brigitte Macron a dat 297.144 de euro pentru salariile celor patru angajați pe care îi are în subordine. The Telegraph scrie că această sumă este trecută la cheltuielile primei doamne. Desigur, la acești bani se adaugă și alte cheltuieli care sunt trecute pe numele soțului său, de care beneficiază mai mult soția liderului decât președintele de la Elysee. Spre exemplu, palatul „dă din buzunar” lunar 5.200 de euro unei coafeze care le aranjează părul celor doi.

De asemenea, din același raport al Curții de Conturi din Franța rezultă că în anul 2018 soții Macron au cheltuit pe vacanțe 100 de mii de euro, iar cheltuielile totale ale Palatului au trecut de 5,8 milioane de euro. Cu toate acestea, francezii nu au reacționat extrem de rău în momentul când sumele au apărut în presă, fiind obișnuiți cu cheltuielile exorbitante ale cuplului prezidențial pentru îngrijirea personală.

Operații estetice

Prima Doamnă a Franței, fosta profesoară de literatură a actualului președinte, este bunică și are trei copii din prima căsătorie. Cu toate acestea, pare că ar fi oprit timpul în loc. Brigitte Trogneux și-a pus extensii de păr, și-a făcut tratamente de rejuvenare a pielii feței și adoptă un stil tineresc purtând adesea fuste scurte și blugi mulați. Potrivit doctorului estetician britanic Ross Perry, Prima Doamnă se lasă constant pe mâna doctorilor pentru a-și umple ridurile de pe chip cu botox. Mai mult, Brigitte și-a remodelat nasul, și-a mărit pomeții cu implanturi și a făcut o operație de întindere a pielii ffeței.