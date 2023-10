Urmează o nouă nuntă în showbizul românesc! Daniel Pavel, cerere superbă în căsătorie, momentul era pregătit de la Survivor VIDEO

Prezentatorul de la Survivor România a făcut un pas important și a cerut-o pe partenera acestuia de soție. Cererea făcută de Daniel Pavel a fost una inedită dar și emoționantă. Se pare că, îndrăgitul prezentator a lucrat la aceasta timp de cinci luni. Ce a pus prezentatorul la cale?

Daniel Pavel a decis să înceapă un nou capitol al poveștii de iubire alături de iubita sa, Ana. Prezentatorul a decis să o ceară în căsătorie, însă, nu oricum ci într-un mod inedit. Planul a fost făcut cu cinci luni înainte, când Daniel Pavel se afla în Republica Dominicană.

Pentru a nu stârni bănuieli, acesta a invitat-o pe iubita sa la o plimbare pe lac. Cei doi și-au luat vată pe băț și au început să dea la vâsle. La un moment dat, Daniel Pavel a invitat-o pe aceasta să se uite la un clip de pe telefonul său. Videoclipul îl înfățișa pe prezentator în Republica Dominicană în timp ce arată mai multe plăcuțe. Ulterior, acesta le-a scos și i le-a arătat. Vizbil emoționată, Ana a luat inelul și a spus ”DA”.

Întreg momentul a fost surprins de către prezentator și încărcat, ulterior, pe rețelele de socializare. Clipul postat a fost însoțit de o descriere, care surprinde punctul amândurora de vedere.

”POV Daniel: O scot la o plimbare de toamnă, neobișnuită tocmai prin firescul ei – barcă, pe un lac bucureștean de octombrie, noi care n-am stat în oras o săptămână legată din ianuarie. Dau la rame deh, marinaru’ e om și el și la momentul oportun cap compas cu relevment tribord la locul primei noastre întâlniri și scot cartoanele scrise în consiliu, în Dominicană … torpedo in the water of our heart. Până să realizeze Anuța mea ce voiaj se pregătește deja are Cercul Iubirii pe deget. Asta a fost planul meu. Cum l-am implementat voi să-mi spuneți.

POV Ana: Si eu care credeam ca e doar o plimbare cu barca…(nu ca asta ar fi putin, tot ce vine din iubire reprezinta mult, mult de tot in economia vietii). Dar chiar nu ma gandeam ca va fi atat de frumos, totul, chiar atunci . EL, Danielul meu, cuvintele lui, emotia. Sunt recunoscatoare pentru toata iubirea care vine din partea lui, pentru binecuvantarea Domnului, pentru noi! De iubire, nu mai zic. Se vede si e a noastra. Greu de redat in cuvinte.Voua, celor cu care impartasim aceasta bucurie, sa vi se intoarca gandurile inmiit!”

