Urmările ciudate ale caniculei: ce le-a spus polițiștilor când l-au prins dezbrăcat

Din păcate pentru noi, Europa se confruntă cu un val agresiv de caniculă în această săptămână, iar temperaturile record forțează oamenii la gesturi disperate.

Bărbatul din imaginea de mai sus a căutat un mod mai puțin obișnuit pentru a se răcori și a fost cât se poate de sincer cu polițiștii care l-au oprit, în acest sens. Întregul eveniment s-a petrecut în apropierea localității Brandenburg în nord-estul Germaniei pe parcursul zilei de miercuri, 27 iunie.

Polițiști au detaliat interacțiunea cu un bărbat pe care l-au prins circulând cât se poate de senin, fără niciun un obiect vestimentar, pe un scooter. Avea doar o cască pe cap pentru protecție și sandale în picioare. Partea bună este că polițiștii aproape că l-au înțeles pe bărbatul epuizat de caninculă și au profitat de circumstanțe pentru a face o postare ghidușă pe Facebook. Ei au glumit că omul de pe scooter de fapt ieșise la agățat și încerca so metodă intitulată ”Bărbatul Dezbrăcat”, pe care am văzut-o în urmă cu câțiva ani în serialul ”How I Met Your Mother”.

În momentul în care l-au oprit pe bărbat, l-au rugat să se dea jos de pe scooter și l-au întrebat care este motivația gestului său extrem. Fără niciun fel de stres, omul a răspuns că este prea cald. ”Nu am putut să nu fim de acord cu el, dar i-am cerut să-și ia pantaloni pe el, după care, și-a continuat călătoria.”, au explicat polițiștii din Brandenburg. ”În principiu, să conduci dezbrăcat nu este interzis. Dar dacă alți oameni sunt deranjați de gestul tău, s-ar putea să facă o plângere împotriva ta.”, au adăugat oficialii.

Mulți se așteaptă ca temperaturile să depășească în această săptămână 40 de grade Celsius în mai multe părți ale continentului european. Meteorologii germani au afirmat că o temperatură de 38,6 grade Celsius a fost înregistrată în Coschen și a depășit recordul anterior stabilit în 1947.