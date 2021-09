Urcare senzațională a Emmei Răducanu în clasamentul WTA. Nici ei nu îi vine să creadă ce loc ocupă acum

Reușita uriașă a Emmei Răducanu este o surpriză pentru toată lumea. Pe ce poziție a urcat sportiva în clasamentul WTA? Chiar și jucătoarea de tenis este surprinsă de locul pe care se află acum.

Clasament WTA: pe ce loc se află Emma Răducanu acum?

Emma Răducanu este marea campioană de la US Open 2021. Tânăra de doar 18 ani are parte de o victorie uriașă care a adus mândrie tuturor. Aceasta a jucat contra sportivei Leylah Fernandez, locul 73 WTA în finala de sâmbătă a US Open. Ultimul meci a fost spectaculos cu atât mai mult cu cât s-a produs între două jucătoare de tenis foarte tinere care până acum câteva luni erau aproape necunoscute.

Emma a scris istorie și pentru că este prima persoană (atât în tenisul feminim, cât și în cel masculin) care câștigă o finală Grand Slam venind de la calificări. Mai mult decât atât, tânăra a surprins și cu faptul că nu a pierdut niciun set din cele 10 meciuri jucate.

Cea din urmă a intrat în competiție aflându-se pe locul 150 WTA, iar acum este felicitată de însăși Regina Elisabeta a II-a. Victoria ei e recompensată cu nu mai puțin de 2.000 de puncte, astfel propulsând-o pe locul 23 în clasamentul mondial. În plus, aceasta devine milionară după ce în contul ei vor intra 2.5 milioande de dolari.

Sportiva s-a născut în Canada

Emma Răducanu s-a născut în Canada. Tatăl său este din România, iar mama din China. Întreaga sa familie s-a mutat în Marea Britanie pe când ea avea doar 2 ani. Conform presei din Marea Britanie, aceasta vine de câteva ori pe an în România pentru a-și vizita bunica, dar și pentru că îi place mâncarea de pe meleagurile noastre.

„Singurul lucru despre care putem spune că este românesc, fără niciun fel de ezitare, este numele Răducanu. În rest, n-are sens să facem asocieri, s-o considerăm ‘de-a noastră’. Este crescută în alte țări, nu este de-a noastră. Faptul că tatăl este român este o chestiune genetică, nu putem spune că este de-a noastră. Dar putem, sigur, s-o iubim! Nu ne împiedică nimeni”, spunea recent comentatorul de tenis Cristian Tudor Popescu.

De știut

-Emma Răducanu este prima sportivă din Era Open care câştigă un Grand Slam venind din calificări.

-Emma Răducanu a devenit prima jucătoare din Marea Britanie câştigătoare a unui Grand Slam după Virginia Wade, în 1977, la Wimbledon.

-Pentru prima dată în Era Open (atât la masculin, cât şi la feminin), în ultimul act al unui Grand Slam s-au întâlnit două jucătoare care nu se aflau pe lista capilor de serie.

-Născută în Canada, din tată român și mamă chinezoaică, Răducanu a ajuns în Marea Britanie la vârsta de doi ani. Emma a crescut în Londra și a început să joace tenis la cinci ani.

-Răducanu, în vârstă de 18 ani, s-a făcut remarcată în iulie 2021 la Wimbledon, unde a atins optimile de finală la prima sa participare la un turneu de Grand Slam. (Sursa: sport.hotnews.ro)