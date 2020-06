Ungurii, umiliți la Realitatea. Ce amendă a primit postul de televiziune

Televiziunea Realitatea Plus a primit 5.000 de lei amendă de la Consiliul Național al Audiovizualului. Vinovate, două emisiuni. Una a lui Oreste și o ediție specială de Paște, cu Dan Puric.

Maghiarii, umiliți la Realitatea PLus. Ce amendă a primit televiziunea

CNA a amendat Realitatea Plus cu 5000 de lei pentru că în emisiunea lui Oreste Teodorescu s-au spus multe lucruri despre maghiari și guvernul din Ungaria, iar în cea cu Dan Puric s-au făcut afirmații ca „haimanalele de la Colectiv”. Realitatea Plus a explicat că Dan Puric „nu se referea la victimele de la Colectiv”, după cum au spus aceștia în fața forului.

Amenda a fost dată, în special, pentru emisiunea lui Oreste Teodorescu, după cum spus Radu Herjeu în ședința CNA.

Ce s-a spus la emisiunea Jocuri de Putere, cu Oreste Teodorescu:

– „Viktor Orban (Premierul Ungariei) are un amplu program de destabilizare a României”

– Se invocă un „parteneriat între Guvernul Maghiar și UDMR, care denotă un mare dispreț față de români”

– „În ultimii 100 de ani nici măcar o secundă diferitele guverne maghiare nu au încetat să bage bățul prin gard, să încerce să destabilizeze teritorial unitatea constituțională a României”

– „Noi nu avem o problemă cu comunitatea maghiară din România, ci ne punem un semn de întrebare în legătură cu UDMR”

De asemenea, pe ecran au rulat burtiere precum:

– Dezvăluiri incendiare despre planurile Budapestei

– Bomba ticăie. Dezamorsați-o, cât mai e timp

– Cum combate România atacurile maghiare

– Ungaria, cu ochii pe Transilvania

– Epidemia de „Hungaro-virus” amenință regiunea

Momentul cu Dan Puric: „Nu se referea la victimele de la Colectiv”

Dan Puric, complot internațional pentru închiderea bisericilor

Dan Puric a spus că a existat un complot international pentru închiderea bisericilor, despre „oculta”, care „a dat un ordin”. A afirmat că „haimanalele alea de Colectiv se pregăteau cu jos biserica, jos patriarhul”.

Moderatorul nu a intervenit în legătură cu cele spune de Dan Puric. „Voi, ca moderatori, îl puteați întreba: Ce ați vrut să spuneți cu termenul haimanale de la Colectiv? Nu v-ați referi la victime, nu?”, a punctat Radu Herjeu.

Postul Realitatea Plus a motivat afirmația lui Dan Puric, legată de Colectiv

„Cred că sunt câteva lucruri pe care trebuie să ni le asumăm din start. Poate am avut o pozție laxă față de invitat, dar trebuie să pune în context lucrurile. Eram undeva la ora 21:00 în acea seară, puțin înainte de Slujba Învierii.

Referitor la lcururile spuse de Dan Puric. Să ținem cont că el este un personaj, are o savoare. Când se referă la ocultă are un farmec aparte, nu cred că poate fi consider fake-news. L-am lăsat să-și spună poezia. Nemulțumirea lui Dan Puric pleca faptul că acele personaje nu înțeleseseră, la momentul respective, că înainte cu o zi de tragedie fususe o acțiune de donare de sânge la Paraclisul Catedralei Naționale, campanie care a fost de folos și victimelor”, s-a apărat Realitatea prin reprezentantul ei la CNA.