Chiar dacă reușitele lui Ianis Hagi la Glasgow Rangers nu sunt puține, acesta își dorește să joace la un alt club. În timp ce foarte multe echipe sunt interesate de fiul Regelui în ultima vreme, fotbalistul visează să meargă într-un loc ce i-a marcat pentru totdeauna copilăria, lucru pe care nimeni nu îl știa.

Clubul din Scoția a dat lovitura cu Ianis Hagi ce a cunoscut succesul printre suporteri. Fiul Regelui este dorit și de alte echipe, ținând cont că Sevilla și Inter au pus ochii pe el și sunt gata să ofere o sumă uriașă pentru a-l avea pe teren. Inițial, cluburile ce îl doresc erau nevoite să scoată 10 milioane de euro din buzunar, dar acum el a crescut la 13 milioane de euro.

În timp ce multe cluburi se bat pentru a-l obține pe Ianis Hagi, acesta visează să ajungă la Galatasaray. Fotbalistul iubește echipa și a crescut cu aceasta, chiar dacă nu a învățat limba turcă. Fiul Regelui s-a născut pe 22 octombrie 1998 la Istanbul, așa că nu este de mirare că își dorește să se întoarcă la gruparea turcă unde tatăl său a scris istorie în perioada 1996-2001.

„Îmi doresc, într-adevăr (să joace la Galatasaray – n.red.). E un club pe care îl iubesc. Am crescut cu el, acolo m-am născut. Nu știu ce-mi rezervă viitorul, dar sunt atașat de acest club.

Din păcate, nu (nu a învățat limba turcă – n.red.). Aveam trei ani când am plecat de acolo, apoi am mai fost un an când a fost tata antrenor, dar nu am prins prea multe cuvinte”, a spus Ianis Hagi la emisiunea Digi Sport Special.