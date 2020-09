Unde vin fenomene meteo extreme. Cod roșu și precipitații de 300 litri/mp în următoarele zile

Joi după-amiază, această țară va fi lovită de fenomene meteo extreme, primele zone afectate de furtuni cu vânturi de peste 150km/h și cantități enorme de precipitații, vor fi centrul și sudul țării.

Miercuri, Nikos Hardalias, ministrul adjunct grec pentru Protecția Civilă a convocat o reuniune extraordinară cu responsabilii pentru managementul situațiilor de criză după anunțul de urgență făcut de Serviciul Național Meteorologic, relatează presa de la Atena, potrivit Antena3.ro.

Așadar, începând de joi după-amiază se așteaptă vânturi cu rafale de peste 150 km/h și cantități mari de precipitații de peste 300 de litri pe metrul pătrat în insulele Ionice și în vestul regiunii Peloponez.

Furtunile se vor extinde vineri și în Sterea (inclusiv în Attica) și Evia. Spre seară, vremea extremă va afecta Cicladele iar în Peloponez și în estul țării furtunile vor fi de o intensitate deosebită.

Majoritatea zonelor Greciei vor suporta sâmbătă dezlănțuirea naturii, între acestea numărându-se zonele estice din Peloponez și Sterea și, posibil, Creta. În a doua parte a zilei, intensitatea fenomenelor va scădea.

Autoritățile din Grecia au emis deja o avertizare pentru localnici. Aceștia trebuie să se adăpostească și să evite vecinătatea torenților și a cursurilor de apă, atât în perioada în care se manifestă furtunile puternice, dar și în următoarele câteva ore.

În urma unei furtuni din luna iulie 2019, șapte persoane au murit, dintre care doi cetățeni români. Ca urmare a fenomenelor meteo extreme care au afectat nordul Greciei, o femeie și un băiat de 8 ani din România și-au pierdut viața după ce acoperișul unui restaurant s-a prăbușit.

În plus, copilul a fost luat pe sus de rafalele de vânt și izbit de fereastra tavernei. Mai mult de 100 de oameni au fost răniți, iar mai multe zone au rămas fără curent și fără apă.

Cei care au fost martori la nenorocire povesteau că vântul a fost atât de puternic încât l-a ridicat în aer pe băiatul în vârstă de 8 ani, izbindu-l de una dintre ferestrele tavernei în timp ce acesta încerca să fugă pentru a se salva.

„Am fugit în toate direcțiile….Am scos de sub dărâmături pe cine am putut. Din păcate, nu am reușit să ajungem la femeie”, povesteau cei care le-au fost alături celor doi români în ultimele clipe, potrivit Digi24.