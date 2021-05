Dan Negru, despre moartea lui Ion Dichiseanu: „E prima dată când îmi dă țeapă!”

România a mai pierdut o stea. Marele actor Ion Dichiseanu s-a stins din viață în ziua de joi, 20 mai, la 87 de ani. Inima maestrului a încetat să mai bată în jurul orei 15.00, la Spitalul Floreasca din Capitală, acolo unde era internat de mai bine de o lună de zile. Ce mesaj sfâșietor a transmis Dan Negru, la moartea regretatului artist.

Dan Negru nu a putut rămâne indiferent la anunțul decesului actorului Ion Dichiseanu. Reputatul om de televiziune a postat un mesaj sfâșietor pe pagina lui oficială de Facebook în care și-a exprimat regretul față de trecerea în neființă a maestrului.

Regele audiențelor le-a mărturisit fanilor săi că urma să filmeze alături de Ion Dichiseanu o ediție specială a emisiunii sale „Legendele, cu Dan Negru”, programată pentru luna iulie a acestui an. Din păcate, soarta a fost potrivnică, iar regretatul actor a trecut la cele sfinte astăzi.

În memoria lui Dichi, Dan Negru a împărășit cu urmăritorii săi din mediul virtual o fotografie de colecție, în care prezentatorul TV apare alături de Ion Dichiseanu și regretatul Sebastian Papaiani.

„E prima dată când domnul Dichiseanu îmi dă țeapă!

Am filmat cu domnia sa zile in șir și niciodată n-a lipsit.

In iulie urma să ne vedem ca să filmăm pentru pentru „Legendele”.

Azi s-a dus…Mi-e dragă fotografia asta : Ieremia ( Sebastian Papaiani) și Pierre Vaillant ( Dichiseanu) eroii mei din Toate pânzele sus!”, a fost mesajul emoționant pe care Dan Negru l-a postat pe pagina lui oficială de Facebook.