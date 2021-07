Unde va apărea Kira, fiica lui Gică Hagi. Reușită majoră pentru sora lui Ianis Hagi

Pentru generația tânără fiica celebrului Gică Hagi poate deveni un exemplu de succes. După ce a ales calea actoriei, Kira Hagi uimea audiența când s-a aflat că va juca într-o producție americană pentru Netflix. Partea inedită este că tânăra actriță joacă alături de fosta primă doamnă a Americii, Michelle Obama. La 25 de ani deja se poate mândri cu realizări importante. Mai nou spectatorii români o vor putea vedea într-o altă producție, de teatru de data asta.

Dacă fratele ei, Ianis Hagi, deja este celebru și-i calcă pe urme tatălui său, Kira a decis să meargă pe un alt drum. Carismatica tânără, de 25 de ani, a ales calea actoriei, și deja are câteva proiecte importante. Recent invitată la Antena 3, Kira a vorbit despre cel mai recent proiect, o animație produsă de Michelle Obama, „Gofre şi Mochi”, ce va fi difuzată de gigantul Netflix. În afară de calitatea de producător, fosta primă doamnă a Americii va și juca în această producție. La fel și Kira. Actrița va face dublajul în limba română, jucând rolul simpaticului personaj Gofre.

„Eu colaborez cu un studio de dublaj, aici, în România. Ei lucrează cu Netflix direct. Și m-au contactat pe mine, mi-au spus că m-au văzut în anumite proiecte și dacă doresc să vin să dau audiție.

Nu știam proiectul, dar fiind un job am zis: ‘Prima! Mă găsiți acolo la prima oră.’ Și am ajuns acolo, am dat audiția și a fost foarte bine. Dublez vocea personajului Gofre, din serialul Gofre și Mochi, produs de Michele Obama. Pentru copii. Este istoria gastronomiei.”, declara Kira Hagi la emisiunea de pe Antena 3.