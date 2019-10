Unde și-a petrecut ultimii ani Mario Iorgulescu. Plătea peste 50.000 de euro doar pentru asta

Unde și-a petrecut ultimii ani Mario Iorgulescu, fiul președintelui LPF, care a provocat un accident grav la începutul lunii septembrie, în urma căruia a murit un om.

A plutit în Paradis o viață, iar acum se luptă să trăiască din cauza teribilismului de care a dat dovadă la volan. Mario Iorgulescu, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), se află acum într-o clinică privată din Milano, unde se zbate între viață și moarte. Înainte de a ajunge în acest punct, a trăit după bunul plac. Gabriela și Gino Iorgulescu au investit enorm în educația băiatului lor.

Înainte de a se întoarce în România și a duce o viață de vis, fiind cunoscut drept un crai în București, juniorul a stat mai mult în Elveția, țară în care a studiat ultimii doi ani de liceu, dar și unde a absolvit Webster University. Tânărul a fost elev la Școala Americană din Lugano, unde taxele pentru un an de învățământ ajung la circa 50.000 de euro pe lună. La Webster University, taxele anuale erau tot în jurul sumei de 50.000 de euro, pe lângă taxele de cămin și alte activități complementare. Surse din lumea sportului relevă că în cei 6 ani petrecuți peste hotare, părinții lui Mario au cheltuit aproape 400.000 de euro.

De altfel, băiatul era tentat să rămână în Elveția, considerând România drept o țară în care ”toată lumea e rege pe burta goală”. Cu toate acestea, s-a întors, mâna poate de prietenii pe care îi are aici, de viața de noapte din Capitală sau de avantajele oferite de numele tatălui său.

„M-am săturat să fiu oaia din turmă, am business-urile mele și vreau să mă țin de ele, am prieteni adevărați și oameni de suflet și cu caracter aici, femei cu oportunități și valori sentimentale și cel mai important, oameni cu potențial și caracter fără interes și falsitate, în țara ce pot să fac? Să mă prefac? Nu mulțumesc, am foarte puțini prieteni adevărați în țara printre care sunt părinții mei și vărul meu Erwin.

În rest, toți sunt mai devreme sau mai târziu falși… Eu nu mai vreau să trăiesc o viață falsă… Nu am de ce… Aici în Geneva, m am apucat să lucrez în diferite locuri, am tot ce vreau și fac ce îmi place, nu am de ce să mă întorc la falsitate și bătaie de joc unde toată lumea se crede rege pe burtă goală și fără să aibe puțină demnitate”, scris Mario, în 2016, pe adresele de socializare.