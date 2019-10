Mario Iorgulescu, mesaj dur despre România: „Toată lumea se crede rege pe burtă goală”

Mario Iorgulescu se află internat într-o clinică privată din Milano, Italia, unde a fost transferat de către familie de la Spitalul Elias din București. Fiul fostului președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) Gino Iorgulescu a postat în urmă cu câțiva ani o serie de mesaje pe rețelele de socializare din care reiese că era scârbit de România și de oamenii de aici.

Mario Iorgulescu a postat un mesaj dur despre România

În anul 2016, când fiul fostului președinte al LPF era elev la un liceu din Lugano, Elveția, acesta a postat pe Facebook un mesaj din care reiese că era scârbit de România și nu avea de gând să locuiască vreodată aici.

„Mă tot întreba lumea: în ţară când mai ajungi? Nu, mulţumesc, am foarte puţini prieteni adevăraţi în ţară, printre care sunt părinţii mei şi vărul meu Erwin. În rest, toţi sunt mai devreme sau mai târziu falşi. Eu nu mai vreau să trăiesc o viaţă falsă. Nu am de ce. Aici în Geneva m-am apucat să lucrez în diferite locuri, am tot ce vreau şi fac ce îmi place, nu am de ce să mă întorc la falsitate şi bătaie de joc unde toată lumea se crede rege pe burtă goală şi fără să aibă puţină demnitate.

Îmi cer scuze anticipat faţă de cei care nu sunt incluşi în acest mesaj. Nu vreau să mai continui, că am foarte multe de spus, le mulţumesc din suflet părinţilor mei pentru oportunitatea asta şi cam atât am de spus, îmi cer scuze încă o dată faţă de oamenii care nu sunt parte din categoriile menţionate mai sus. O zi bună va doresc tuturor”, scria Mario Iorgulescu în 2016.

Fiul fostului președinte al LPF a provocat un accident de ciruclație în urma căruia un tânăr de 24 de ani și-a pierdut viața. Analizele au arătat că Mario Iorgulescu a consumat alcool și droguri înainte de a se urca la volan. El a fost internat în stare gravă la Spitalul Elias din Capitală, dar familia l-a transferat la o clinică privată din Milano, deși medicii au recomandat să nu fie scos din spital.