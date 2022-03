Unde și-a ascuns Vladimir Putin amanta și cei 4 copii pe care i-ar avea cu ea. Așa a ferit-o de pericol

De când a declanșat războiul împotriva Ucrainei, Vladimir Putin a revenit în centrul atenției presei internaționale. Președintele rus și-ar fi ascuns presupusa amanta și cei patru copii pe care îi are cu ea într-un oraș din Elveția, scrie presa internațională.

Potrivit jurnaliștilor străini, liderul de la Kremlin ar mai avea patru moștenitori cu superba Alina Kabaeva, o gimnastă olimpică medaliată cu aur. Cu toate acestea, președintele Rusiei nu a confirmat niciodată aceste zvonuri.

„Iubita lui Vladimir Putin, Alina Kabaeva, se ascunde în prezent în Elveţia, cu cei patru copii mici ai lor. În timp ce Putin îşi duce atacul asupra Ucrainei, atacând cetăţeni nevinovaţi şi provocând o criză a refugiaţilor, familia sa este ascunsă într-o cabană foarte privată şi foarte sigură undeva în Elveţia, cel puţin deocamdată, după cum ne-a spus o sursă.”, scrie publicaţia americană Page Six.

Ziariștii de la sursa citată menționează că Vladimir Putin și frumoasa blondină în vârstă de 38 de ani ar avea împreună doi băieți și două fete gemene în vârstă de 7 ani, care s-au născut lângă Lugano, Elveția, în februarie 2015.

„Alina are doi băieți și fete gemene cu Putin, care s-au născut în Elveția. Toți copiii au pașapoarte elvețiene și îmi imaginez că are și ea.”, a declarat o sursă pentru Page Six despre presupușii copii ai lui Vladimir Putin cu Alina Kabaeva.