Unde se va filma sezonul 2 al serialului Wednesday. Surpriza care îi așteaptă pe fani

Cel mai popular serial al Netflix, Wednesday, se îndreaptă către o nouă locație. Sezonul al doilea, aflat în pregătire pentru „Addams Family”, nu va mai fi filmat în România, la fel ca primul sezon care a atras mii de turiști străini. Unde se va filma sezonul 2 al serialului Wednesday? Surpriza va fi una mare pentru fani.

Wednesday, serialul care a făcut România mai atrăgătoare pentru turiști

Primul sezon din Wednesday, cu Jenna Ortega în rolul principal, a fost filmat în România între septembrie 2021 și martie 2022.

După succesul mondial masiv al comediei de groază, lansată în noiembrie 2022, decorurile serialului au devenit o atracție majoră, contribuind la creșterea turismului în România.

Producția realizată de Tim Burton a fost filmată la Universitatea Politehnică, Grădina Botanică și Casa Monteoru, însă și alte locații din România au apărut în serial.

Gara Regală de Sinaia, bazinul de înot Dinamo, Castelul Cantacuzino care este Academia Nevermore în serial, sau Conacul Olga Greceanu sunt câteva dintre locațiile care au fascinat străinii și i-au făcut să vrea să viziteze România.

În plus, în serial joacă și doi actori români: George Burcea, în rolul lui Larch Addams, și Victor Dorobanțu în rolul lui Thing.

Unde se va filma sezonul 2 al serialului Wednesday

Fanii așteaptă cu nerăbdare sezonul doi din serialul Wednesday, însă locația din România a prezentat provocări logistice, iar speculațiile despre o posibilă schimbare de locație pentru al doilea sezon au apărut imediat după încheierea producției.

Wednesday aparține de MGM Television, al cărui studiou înrudit, Amazon Studios, a avut recent experiența relocării unui amplu serial după primul sezon, în cazul The Lord of the Rings: The Rings of Power, care s-a mutat din Noua Zeelandă în Marea Britanie.

Nu există încă informații despre direcția tematică a sezonului 2 al lui Wednesday, creat de Al Gough și Miles Millar, creatorii Smallville, și producătorul/regizorul Tim Burton.

Totuși, Gough și Millar au sugerat că am putea vedea mai mulți membri ai familiei Addams și că vom explora mai profund relația lui Wednesday cu mama sa, în timp ce Ortega, care devine producătoare pentru sezonul 2, a indicat că show-ul va pune mai mult accent pe groază decât pe romancea adolescentină.

Wednesday își mută producția din România în Irlanda pentru Sezonul 2, și este programat să înceapă filmările în aprilie, conform informațiilor confirmate de Variety.

Serialul de comedie horror, un real succes

Primul sezon, format din opt episoade, care a debutat inițial în noiembrie anul trecut pe Netflix, a fost filmat în România între septembrie 2021 și martie 2022.

După ce a doborât mai multe recorduri pentru serialele de streaming, inclusiv cel mai mare număr de ore vizionate pentru un serial în limba engleză în prima săptămână, cu peste 341 de milioane de ore, seria de comedie horror a fost reînnoită pentru Sezonul 2 în ianuarie.

Wednesday îi urmărește pe Jenna Ortega în rolul titlului personaj din familia Addams, care se înrolează la Academia Nevermore. Conform descrierii oficiale a primului sezon, Wednesday „încearcă să-și stăpânească abilitatea psihică în curs de dezvoltare, să oprească o serie monstruoasă de crime care au terorizat orașul și să rezolve misterul supranatural care i-a implicat pe părinții ei acum 25 de ani – toate acestea în timp ce navighează prin noul său univers”.

Împreună cu Ortega, distribuția Sezonului 1 i-a inclus pe Gwendoline Christie, Jamie McShane, Percy Hynes White, Hunter Doohan, Emma Myers, Joy Sunday, Naomi J. Ogawa, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Riki Lindhome și Christina Ricci.

Catherine Zeta-Jones a apărut, de asemenea, în rolul Morticiei Addams, alături de Luis Guzmán în rolul lui Gomez și Isaac Ordonez în rolul lui Pugsley.