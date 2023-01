Doliu la Hollywood! Actrița din serialul „Familia Addams” a murit, o interpreta pe Wednesday în pelicula originală

Doliu la Hollywood! Actrița din serialul „Familia Addams” a murit, sâmbătă seară, 28 ianuarie, la vârsta de 64 de ani, pe patul de spital. O interpreta pe fiica Wednesday în pelicula originală. Cu stilul său gotic și clasicele codițe pe care le purta, avea să dea tonul tuturor reprezentărilor ulterioare ale personajului.

Actrița din serialul „Familia Addams” a murit

E doliu uriaș la Hollywood după moartea Lisei Loring, care a jucat personajul original Wednesday din serialul „Familia Addams”, cu care am copilărit mulți dintre noi. Actrița s-a stins din viață sâmbătă seară, 28 ianuarie, după ce membrii familiei sale au decis să o deconecteze de la aparate.

„S-a stins liniștită, cu ambele fiice (Marianne și Vanessa – n.r.) ținând-o de mâini”, a informat una dintre fetele celebrei actrițe.

Lisa Loring era în vârstă de 64 de ani. A ajuns la spital după ce a suferit un atac cerebral puternic, provocat de cantitatea mare de țigări pe care le fuma, cumulată cu hipertensiune arterială, potrivit informațiilor dezvăluite de către autoarea Laurie Jacobson, prietenă de scenă a actriței.

Medicii au conectat-o la aparate cu ajutorul cărora îi era asigurată respirația artificială. După trei zile, membrii familiei au luat decizia de a o deconecta de la sistemele medicale.

Lisa Loring a jucat-o pe Wednesday Addams

Hollywood-ul a suferit un adevărat șoc la aflarea tragicii vești. Mai multe nume importante din industrie au reacționat public la informația cu pricina. Autoarea Laurie Jacobson i-a adus un omagiu regretatei sale prietene pentru influența pe care a avut-o în lumea divertismentului.

„Ea (Lisa Loring – n.r.) va rămâne în cultura pop și în inimile noastre întotdeauna ca Wednesday Addams”, a notat, pe rețelele sociale, prietena de scenă a regretatei actrițe.

Sigur o recunoști și tu pe Lisa Loring după tenta sa gotică și codițele clasice cu care a marcat evoluția fiicei Wednesday din pelicula „Familia Addams”. Actrița a setat tonul pentru toate interpretările filmului ce aveau să urmeze. Când a jucat-o pe Wednesday Addams, în anul 1964, avea doar cinci ani. Urma să interpreteze personajul până în anul 1966.

Ce personaje a mai interpretat regretata actriță

După rolul jucat în serialul „Familia Addams”, Lisa Loring avea să devină celebră. A primit roluri, ulterior, în sitcomul „The Pruitts of Southampton” și în drama de spionaj „The Girl from U.N.C.L.E”. Mai târziu, a fost aleasă pentru un rol recurent în serialul „As the World Turns”.

La sfârșitul anilor 1980, Lisa Loring a apărut numeroase producții, dintre care amintim „Blood Frenzy”, „Iced” și „Savage Harbor”. În aceeași perioadă, a activat și ca make-up artist pentru actorii din platourile de filmare „Traci’s Big Trick”.