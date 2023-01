Serialul Netflix care a atras foarte mulți turiști în România. Lumea s-a îndrăgostit de țara noastră

Am aflat care este serialul Netflix care a atras foarte mulți turiști în România. Este vorba despre serialul Wednesday, care a devenit un succes răsunător pentru platforma de streaming. Atâta priză a avut acest serial la public, încât lumea s-a îndrăgostit de țara noastră.

Ce serial Netflix a început să aducă turiștii în România. Este cel mai de succes proiect al platformei de streaming

Serialul Wednesday, care s-a filmat în România, a avut un succes răsunător pe platforma de streaming Netflix.

Telespectatorii din lumea întreagă sunt curioși acum să vadă unde s-a filmat celebrul serial, astfel încât acest fapt stimulează turismul local.

Wednesday, peste 1 miliard de ore vizionate

Interesul este în creștere atât din partea turiștilor români, cât și din partea străinilor, europeni sau din afara Europei.

Wednesday este cel mai mare succes Netflix în 2022, precum și unul dintre cele mai de succes show-uri a platformei de streaming din toate timpurile, având peste 1 miliard de ore vizionate.

Wednesday a adus un boom turistic în România

Astfel, popularitatea substanțială a serialului Wednesday în întreaga lume atrage fanii către România, unde serialul a fost filmat, locurile de filmare devenind adevărate puncte de atracție turistică.

Euronews anunță că succesul internațional al Wednesday a dus la un boom turistic în țara noastră.

Spre exemplu, de la lansarea serialului Wednesday, agenția de turism americană Expedia a înregistrat o creștere de 55% a căutărilor de hoteluri în România. Toți vizitatorii sunt interesați să viziteze platourile de filmare și locurile prezentate în serialul creat de Tim Burton.

Turiștii nu vor să vadă doar Bucureștiul

Nu doar Capitala a înregistrat o creștere a numărului de turiști, ci și zonele rurale din România, potrivit Expedia.

România se bucură de acest fapt pentru că creșterea turismului stimulează afacerile hotelurilor, restaurantelor și ale altor afaceri mici din zonă, cu alte cuvinte economia țării.

Unde s-a filmat Wednesday

Serialul Wednesday a fost filmat parțial la studiourile Buftea. De asemenea, internatul Nevermore este Castelul Cantacuzino, iar în alte cadre apar Universitatea Politehnică, Grădina Botanică sau Casa Monteoru. În plus, în serial mai apar imagini de la bazinul de înot Dinamo, Gara Regală din Sinaia, precum și de la conacul Olga Greceanu, situat lângă București.

Ce alte seriale au mi stimulat turismul

Nu în ultimul rând, turismul legat de seriale a devenit o modă în zilele noastre. Alte producții care stimulează turismul sunt House of the Dragon și The Rings of Power.

Astfel, cele două producții au crescut numărul de turiști pe destinații cum sunt Islanda, Regatul Unit, Los Angeles sau Noua Zeelandă.