Unde se filmează Ferma 2020. Locația aleasă de PRO TV e foarte aproape de București

Începe un nou sezon Ferma, iar locația și concurenții de anul acesta au surprins pe toată lumea. Unde se va filma cunoscuta emisiune de la Pro TV?

Noul sezon al show-ului Ferma se apropie cu pași repezi. Cunoscuta emisiune va reveni pe micile ecrane pe data de 8 septembrie și se va filma în același loc în care s-a filmat și primul sezon. Cele mai curajoase vedete vor încerca să răzbată în competiția care va avea loc în Cocani, județul Dâmbovița, reușind să trăiască până la finele competiției în ferma din mijlocul pădurii. Supriza fanilor a fost că Mihaela Rădulescu se reîntoarce în postura de moderator, revenind astfel în grila de programe a Pro TV.

Alături de aceasta se va afla Cristian Bozgan. Deși fanii emisiunii erau în dubii dacă se va mai filma sa nu anul acesta, din cauza pandemiei de coronavirus, anunțul oficial al trustului a arătat că filmările merg strună deja de o lună. Ferma. Orăşeni vs Săteni” se va vedea, în premieră, la PRO TV, în fiecare marți, miercuri și joi. În competiție s-au înscris: Paul Diaconescu, Giulia Nahmany, Alina Puşcău, Bogdan Stoica, Cezar Ouatu, Elena Chiriac, George Piştereanu şi Anda Adam, iar la săteni pe Ana Maria Ababei, Andrei Stoica, George Burcea, Anisia Gafton, Anna Lesko, Gabriel Toader, Viviana Sposub, Octavian Ciovică.

“Candva, in toiul pandemiei, am aflat ca vom face un nou sezon de „Ferma”. De acolo de unde eram, o tara cu mult mai multe cazuri si probleme legate de Covid decat Romania, n-am fost foarte convinsa ca se va intampla. Si, totusi, cu o mobilizare exemplara, Pro TV a reusit sa puna in miscare aceasta productie complicata, dar atat de urmarita de public. Iata-ma convinsa total, impresionata de tot ce s-a facut pentru protectia concurentilor si a echipei si… gata de reluat aventura asta grozava”

Mihaela Rădulescu