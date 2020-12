Unde să te cazezi pe Transfăgărășan, în Argeș sau Sibiu. Cele mai bune pensiuni, cabane și hoteluri

Transfăgărășan este unul dintre cele mai renumite drumuri atât din România cât și din lume. Este numit de foștii prezentatori „Top Gear” (Jeremy Clarkson, James May și Richard Hammond) cel mai drum bun din lume. Peisajele sunt spectaculoase și plăcerea de a conduce pe acest traseu nu se compară cu nimic. Drumul începe din comuna Bascov, județul Argeș și se termină la intersecția cu drumul DN1 între Sibiu și Brașov. Aceste are o lungime de 151 km, traversând Munții Făgăraș. Porțiunea de la pasajul Vidraru până la Cârțișoara traversează un traseu montan plin de peisaje ce îți vor tăia respirația la altitudini mari. Acesta are o lungime de 91 km și a fost construit între 1970 – 1974.

Istoria Transfăgărășanului

Transfăgărășanul a fost construit la inițiativa lui Nicolae Ceaușescu între anii 1970 – 1974. Printre planurile inițiale, s-a adăugat și construirea unul tunel de aproximativ 7 km. Acesta ar fi evitat zona de gol Alpin și pornea de la Cabana Bâlea Cascadă, trecea pe sub Căldarea Glaciară Bâlea și creasta Făgărașului, urmând să iasă în zona Pisicul Negru. Acest lucru ar fi permis menținerea deschisă a drumul pe toată durata anului, fiind la o altitudine mare, iarna este foarte greu de circulat. Datorită dificultăților de realizare și costurilor mari, această propunere a fost respinsă.

Vechiul proiect aprobat atunci prevedea ca drumul să aibă o singură bandă de circulație plus acostament. De asemenea, și continuarea drumului spre Curtea de Argeș. În 1971 se hotărăște realizarea drumului conform normativelor de drum național, cu două benzi de circulație. Inaugurarea oficială a avut loc la data de 20 septembrie 1974, în prezența lui Nicolae Ceaușescu. Cu toate acestea, lucrările au mai continuat până în 1980. Iarna drumul este închis datorită zăpezii iar vara traficul este restricționat între orele 22:00 și 6:00, deoarece traseul este unul periculos, având curbe strânse fără a fi prevăzute cu elemente reflectorizante.

Cazare pe Transfăgărășan. Pensiuni, hoteluri și cabane

Cabana Bâlea Lac

Cabana se află în mijlocul uneia dintre cele mai frumoase regiuni montane din Carpați. Cabana Bâlea Lac este situată lângă un lac glaciar și este direct accesibilă urmând drumul Transfăgărășan. Este situată la o altitudine de 2034 metri deasupra nivelului mării. Odată cazat, vei observa că toate camerele sunt dotate cu mobilier de lemn cu o priveliște uimitoare.

Prețurile diferă în funcție de perioadă. De exemplu, în timpului sezonului prețurile încep de la 300 de lei pe noapte pentru o garsonieră și pot ajunge și până la 450 de lei pentru o cameră dublă cu 2 locuri și o vedere superbă la munți. În extra sezon prețurile încep de la 240 de lei și ajung la 350 de lei. De asemenea, micul dejun este inclus în aceste prețuri.

Hotelul Împăratul Romilor din Sibiu

Hotelul este situat la 500 de metri de Muzeul de Istorie Naturală și la 170 de metri de Muzeul Național Brukenthal. Este înconjurat de numeroase cafenele și restaurante, deci sigur nu te vei plictisi. Hotelul oferă toate condițiile necesare pentru un sejur cât mai special. Ca și facilități are: camere pentru nefumători, centru de fitness, spa și centru wellness, parcare, room service, restaurant și bar. Prețul mediu pentru 2 adulți ce vor să petreacă o noaptea la acest hotel de 4 stele este de aproximativ 250 de lei.

Hotel Subcarpați din Curtea de Argeș

Este un hotel de 4 stele cu un design modern si captivant. Oferă bar, restaurant, grădină și biciclete gratuite. Hotelul are micul dejun inclus în prețuri, oferă un centru de wellness și spa și parcare gratuita. Prețurile încep de la 190 de lei pentru o cameră single și pot ajunge la 320 de lei pentru o cameră de familie.