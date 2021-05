Unde s-a mutat Liviu Guță, de fapt, după ce a fost dat afară de soție: ”Cine să îl mai creadă?” EXCLUSIV

După doar un an și trei luni de la nunta cu ștaif, celebrul manelist Liviu Guță a anunțat divorțul. Roxana, fosta lui parteneră de viață, nu-l mai vrea înapoi, chiar dacă Liviu i-a făcut un munte de promisiuni: ”Cine să îl mai creadă? Poate câinele meu!”, ne-a spus Roxana, în exclusivitate pentru playtech.ro

Unde s-a mutat Liviu Guță după eșecul din a doua căsnicie?

Contactată de reporterii playtech.ro, Roxana ne-a povestit despre relația actuală cu Liviu Guță: “Liviu este acum la Brașov, stă la maică-sa. Eu una nu am nimic împotrivă să se împace cu fosta lui soție, cu care are doi copii. Vreau să vă zic că el a vorbit mereu urât despre ea, deci nu știu ce șanse o să aibă de împăcare”. Totodată, bruneta consideră că Liviu Guță este un om cu două fețe, pentru că la televizor face pe nevinovatul și pe victima, iar în realitate este total diferit:

“Mi se pare circ să te duci la televizor și să spui că fosta ta soție este prietena ta, după ce tu o bârfești în toate felurile. Cine să îl mai creadă? Poate câinele meu! El mi-a vorbit urât de prima lui soție încă din primele douăzeci de minute de când ne-am întâlnit.

Inițial, la începutul relației, mi-am dus 80% din lucrurile mele la București, după care le-am adus din nou la Cluj pentru că aici ne-am mutat. Eu știu că femeia vine după bărbat, nu bărbatul după femeie. Aștept să divorțăm. Nu mai există cale de întoarcere, sper să vină pe 21 iunie, la notar, când avem termen, să nu tărăgănăm. I-am spus să se prezinte, că nu mai are rost. Am încercat să ajungem la un numitor comun, dar nu ai cu cine”.

Liviu Guță, despre Roxana: ”Era agresivă verbal”

Liviu Guță a declarat, la Kanal D, că Roxana este o femeie foarte geloasă și că adesea nu-l lăsa să își vadă cei doi copii, din prima căsnicie: ”Venim din lumi diferite. Când mă îndrăgostesc, pun suflet. Nu am apucat să ne cunoaștem. A venit și pandemia asta. M-am grăbit!

Important este că am trecut și peste asta. Am plecat de acasă de 5 ori. Am tot sperat, o iubeam. Au fost foarte multe discuții. Am rămas puțin șocat, atât pot să spun. Nu m-a înșelat. Nu ne-am înțeles. Era agresivă verbal. Lumea se schimbă de la o zi la alta. Certurile erau din cauza copiilor. Nu știu dacă m-a iubit. Asta e o enigmă pentru mine. Te cerți cu mine fără să îți fac nimic. Se deschideau subiecte despre fosta soție, de trecut.

Noi chiar voiam să facem un copil”. În replică, femeia ne-a spus, pentru playtech.ro: “Nu ne mai înțelegeam, ne-am dorit foarte mult un copil. Inițial, el credea că eu sunt vinovată și că nu pot să rămân însărcinată, însă, după un control medical riguros, s-a constatat că el are anumite probleme medicale, așa că a început un tratament pentru a le rezolva. Dar el nu se ținea de acest lucru și l-am întrebat dacă își dorește sau nu un copil cu mine. El spunea din gură că vrea, dar când era vorba de fapte nu dădea asta de înțeles”.