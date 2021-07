Unde s-a dus Sebastian Chitoșcă după eliminarea de la Survivor. Abia acum a ajuns în România

Frigul, foamea, extenuarea de pe traseu și condițiile grele de supraviețuire din Republica Dominicană nu l-au doborât pe Sebastian Chitoscă, fotbalistul fiind mereu cu gândul la soția lui Alexandra. Unde s-a dus fostul Faimos după ce a fost eliminat de la Survivor. Abia acum a ajuns în România. Ce planuri inedite de viitor are fostul jucător de la FCSB.

Sebastian Chitoșcă a fost eliminat de la Survivor România în cadrul Consiliului de duminică, 27 iunie, când publicul a ales să o salveze pe Elena Marin de la eliminare. După aproape 6 luni de supraviețuire, visul fostului fotbalist de la FCSB de a câștiga trofeul Survivor România s-a năruit, acesta ratând la mustață proba finală a jocurilor individuale.

Sebastian Chitoșcă s-a întors la familia lui în Germania, acolo unde l-au așteptat pe aeroport frumoasa lui soție Alexandra, fratele său și cei mai buni prieteni. Fostul Faimos a fost întâmpinat cu baloane, confetti și multe îmbrățișări din partea oamenilor dragi cărora le-a dus dorul în Republica Dominicană.

Experiența de la Survivor România a fost una pe care fotbalistul de 28 ani nu o va uita prea ușor. Sebastian Chitoșcă este fericit alături de soția lui Alexandra, pe care o consideră femeia vieții sale și căreia abia așteaptă să-i dăruiască un copil.

Faimosul a realizat care sunt cele mai importante lucruri în viață și este determinat să-și mărească familia cu încă un membru cât de curând posibil. De asemenea, sportivul vrea să își dezvolte canalul de Youtube.

„Planurile mele sunt simple și clare. Nu am să visez că am devenit cineva, sunt același om. Am făcut sport de performanță atâția ani și faima nu m-a schimbat deloc.

Într-adevăr, mă iubește mai multă lume, mă recunoaște mai multă lume pe stradă, le mulțumesc frumos, dar planurile mele sunt simple: să fac un bebeluș, să-mi fac o familie frumoasă, să-mi dezvolt, pe partea de online, canalul de Youtube și rămâne de văzut ce-mi rezervă viitorul”, a declarat Sebastian Chitoșcă pentru cei de la Wowbiz.