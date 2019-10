Realitatea TV nu mai emite. Ce apare pe post, când muți canalul

Realitatea TV nu mai emite, după ce postul de știri românesc a fost închis, în mod oficial, după 18 ani de când a fost înființat. Decizia de sistare a fost luată de către Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), pentru că nu a mai licența de emisie nu a mai fost prelungită în cazul Realitatea TV.

Telespectatorii din România care obișnuiau să urmărească buletinele de știri sau emisiunile de pe Realitatea TV nu o vor mai putea face începând cu această joi. Asta deoarece în locul cunoscutului post TV, în grilă, acum apare un ecran liber. Mai mult, Realitatea TV a trecut din 31 octombrie 2019, la ora 00:00 pe Realitatea Plus. Decizia CNA de închidere a postului a fost pusă în aplicare, așa cum era de așteptat, iar odată cu miezul nopții, principalii operatori de cablu din România (RDC-Digi și UPC) au introdus o miră în locul postului de știri, potrivit paginademedia.ro.

Postul de televiziune și-a anunțat mutarea emisiei pe o altă stație care este deținută tot de către Cozmin Gușă, însă Realitatea Plus nu are momentan semnate anumite contracte pentru distribuție cu companiile de cablu.

Silviu Prigoană, primul patron Realitatea TV, a dorit să transmită și un mesaj, odată cu încetare emisiei postului TV, la aproape două decenii de la debut.

„Realitatea TV a fost o școală de televiziune pentru România, o școală de televiziune de știri. Am făcut un lucru frumos. Chiar dacă a stat la mine în portofoliu trei ani, a fost un business, cum au fost toate televiziunile când le-am deschis. Sunt mândru de ce am realizat. Rămân surprins că decizia CNA e de a închide postul, dar sunt convins că pe slotul pe care mă uit acum mâine dimineață va fi Realitatea Plus.

Grija mea în fiecare zi era ca Realitatea TV să emită. Am fost într-un mare clinci cu premierul de atunci, Adrian Năstase, care nu vroia să ne dea licență de emisie pe satelit. Am fost prima televiziune din România care a emis digital. Am fost primii care am emis pe satelit ca entitate proprie, toată lumea emitea prin hub-urile statului la vremea aia, iar noi am fost puși în situația de a emite două luni de zile „la perete”, cum se spune. Nu primeam licența e emisie pe satelit, a fost o luptă, o muncă…”, a transmis Silviu Prigoană, amintindu-și de începuturile Realitatea TV.