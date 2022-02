Unde poate concura Novak Djokovic deși nu e vaccinat anti-covid-19. Campionul sârb a fost expulzat din Australia din cauză că nu respecta regulile impuse de guvernul federal. Lideul ATP a recunoscut de curând că preferă să piardă trofee, inclusiv de Grand Slam, decât să se vaccineze. Turneele la care poate juca sârbul sunt foarte puține, în asemenea condiții. Novak Djokovic a primit, însă, o veste bună dintr-o țară ce organizează o importantă competiție ATP 1000.

Unde poate concura Novak Djokovic deși nu e vaccinat anti-covid-19. Campionul sârb a fost subiectul unui scandal uriaș înainte de Australian Open. El a dorit să intre în țara de la Antipozi doar în baza unei scutiri medicale ce certifica faptul că a făcut boala în luna decembrie.

Novak Djokovic a fost expulzat din Australia, după zece zile de bătălii juridice. Liderul ATP a explicat într-un interviu pentru BBC care a fost motivul real al acestei decizii luată de ministrul Imigrării, Alex Hawke.

„Lumea nu știe că am fost expulzat pentru că nu m-am vaccinat, pentru că am încălcat vreo regulă sau că am greșit în declarația de intrarea în țară. Totul a fost validat de Tribunalul Federal. Am fost deportat pentru că ministrul de Interne și-a folosit dreptul de a-mi anula viza, crezând că voi crea un val anti-vaccin în țară. Nu sunt de acord cu asta”, a spus Novak Djokovic pentru sursa citată.