Novak Djokovic a dat naștere unei isterii în Dubai. Încă lider ATP, campionul sârb va juca prima oară în acest an cu ocazia turneului găzduit de capitala emiratului din Golf. Competiția va avea loc săptămâna viitoare, după încheierea celei feminine, unde, astăzi, Simona Halep și Gabriela Ruse joacă în optimi. Participarea lui Novak Djokovic la turneul ATP 500 a declanșat o frenezie absolută în rândul fanilor.

Novak Djokovic a dat naștere unei isterii în Dubai. Campionul sârb a vorbit pentru prima oră, într-un interviu pentru BBC, despre vaccinare și adevărul referitor la expulzarea sa din Australia. Liderul ATP nu a putut să își apere titlul la Australian Open, el fiind obligat să părăsească țara după o decizie confirmată în instanță a ministrului Imigrării, Alex Hawke.

Novak Djokovic a explicat care a fost motivul exact al deciziei de expulzare. Acesta n-a avut legătură cu faptul că nu era vaccinat, ci cu teama demnitarului australian că prezența sa va crea un val anti-vaccinare în țara de la Antipozi.

„Lumea nu știe că am fost expulzat nu pentru că nu m-am vaccinat, pentru că am încălcat vreo regulă sau că am greșit în declarația de intrarea în țară. Totul a fost validat de Tribunalul Federal. Am fost deportat pentru că ministrul Imigrării și-a folosit dreptul de a-mi anula viza, crezând că voi crea un val anti-vaccin în țară. Nu sunt de acord cu asta”, a spus Novak Djokovic, conform sursei citate.