Novak Djokovic, ferm în privința vaccinării. Campionul sârb a acordat primul său interviu după scandalul expulzării sale din Australia, de la începutul anului. Liderul ATP nu a putut să-și apere titlul la Australian Open, iar cariera sa a luat o turnură periculoasă, dat fiind că jucătorul nu este vaccinat și nu poate îndeplini condițiile sanitare de participare la majoritatea competițiilor din lume. Novak Djokovic rămâne, însă, categoric în privința dreptului fiecăruia de a alege ce face cu corpul său.

Novak Djokovic, ferm în privința vaccinării. Liderul ATP a fost împiedicat să-și apere titlul la Australian Open. După 10 zile de procese și detenție într-un hotel pentru imigranți, el a fost expulzat de guvernul federal australian. Într-un interviu pentru BBC, campionul sârb și-a prezentat opinia despre vaccinare, dar și despre ce s-a întâmplat în Australia.

Novak Djokovic a declarat că mereu a respectat regulile, iar excepția medicală a primit-o pe baza deciziei a două comisii medicale din Australia.

„Mereu am respectat regulile. Am primit mailul trimis către toți cei care urmau să joace în Australia și am văzut că există posibilitatea unei excepții medicale. Eram pregătit să nu merg în Australia. Era o decizie dificilă, dar știam că asta era una dintre consecințe.

Sunt de acord că nu trebuie să fie excepții. Nu am avut un statut privilegiat, nu am intrat cu forța. Am fost tratat ca toată lumea. Am primit același mail ca alți zeci de jucători. Am urmat regulile și am văzut că există unei excepții medicale. M-am folosit de asta. Am trimis un test PCR, am trimis date despre numărul de anticorpi pe care-l aveam și am fost acceptat. Două Comisii medicale din Australia au acceptat. Numele meu nu era trecut pe aplicații, a fost ceva anonim”, a spus Djokovic pentru sursa citată.