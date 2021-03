Musty, dezvăluiri despre Mellina după ce a revenit în România: ‘O iubesc’

Musty a ieșit cel mai recent din competiția ”Survivor”. Războinicul a ajuns acum și în România, unde a fost așteptat la aeroport de fratele său, cântărețul Kamara. În jurul său s-au plimbat multe întrebări, adresate chiar actualei iubite pe când supraviețuitorul se afla în junglă. Toate o aveau ca punct central pe Mellina, colegă cu care acesta s-a înțeles minunat în competiție, poate chiar mai mult decât s-ar fi așteptat unii fani ai emisiuni, drept pentru care a intrat la bănuieli. Ajuns acasă, a elucidat misterul.

Musty, clarificări despre relația cu Mellina după ce a revenit în țară

Fostul războinic a făcut primele declarații după ce a ajuns în România. El a vorbit despre viața pe care o avea înainte de competiție, starea de spirit pe care o are acum, schimbările prin care trece după ce a plecat de la ”Survivor” și a clarificat legătura sa cu Mellina.

„Este o poveste de dragoste, o iubesc din tot sufletul meu. Mamă, cât o iubesc! Dar ca pe o soră. Mellina pentru mine este o soră în plus. Nu știu de unde a scos lumea că e o dragoste, dar nu a fost așa. Ea s-a simțit foarte protejată de mine, mai ales în partea de mâncare, să învețe multe lucruri de la mine. Ea s-a apropiat foarte tare de mine după aproape o lună.

La început nu prea mă înțelegeam cu ea. Ea se știe cu fratele meu de 17 ani. Mellina a simțit un sprijin din partea mea și eu chiar eram acolo pentru toți, care aveau nevoie de mine. Eu am fost mereu acolo pentru ea. O s-o vreau în viața mea mereu, dar eu o simt ca pe o soră. Mie nu mi-a greșit cu nimic. Eu chiar o iubesc foarte mult, și pe Maria o iubesc..dar trebuie să ne echilibrăm”, a declarat fostul concurent de la ”Survivor”.

Iubita lui Musty, despre apropierea acestuia de Mellina

„Nu am nimic împotrivă. Nu sunt geloasă. Îl cunosc foarte bine pe Musty. Am cunoscut-o și pe Mellina prin intermediul lui Kamara, dar și când l-am condus pe acesta la aeroport. Nu cred că se înfiripă ceva. Întotdeauna am susținut sentimentele adevărate. Dacă o fi să fie, că e inevitabil, o să accept situația. Oricum, eu nu o să mă retrag din relație până nu vine el acasă”, a declarat Gabriela, partenera lui Musty, într-un interviu pentru Kanal D.