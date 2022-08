Unde merge mereu Daniela Gyorfi în vacanţă. N-ai fi zis niciodată, e un loc din România

Daniela Gyorfi a făcut eforturi colosale încă de la începutul anului 2022 pentru a evolua pe plan profesional. Este una dintre cele mai solicitate artiste din țara noastră, cu un program de muncă foarte aglomerat. Din acest motiv, în această vară nu a avut încă ocazia să se relaxeze în vacanțe. Însă nici nu își dorește momentan să meargă în concediu. Află, totuși, unde merge Daniela Gyorfi în vacanță, când vrea să se deconecteze de lume.

Daniela Gyorfi, una dintre cele mai solicitate cântărețe

Spre deosebire de multe dintre vedetele din țara noastră, Daniela Gyorfi nu a mers în acest sezon estival în vacanță. Artista a fost atât de mult solicitată din punct de vedere profesional încât nici nu a avut timp să își tragă sufletul. Cântăreața susține, însă, că nici nu își dorește să își ia liber.

E mereu pe drumuri, iar când e acasă face întotdeauna vocalize terapeutice pentru a reuși să se mențină în formă din punct de vedere profesional. Vedeta a mai mărturisit că evită să bea rece, chiar dacă ar fi tentată să o facă având în vedere temperaturile caniculare din acest sezon estival.

Daniela Gyorfi a recunoscut, în cel mai recent interviu pe care l-a oferit presei din România, că programul încărcat pe care îl are o și obosește. Însă are mereu grijă să se refacă.

„Îmi place ceea ce fac, am spectacole pe litoral, cânt la câteva terase, am evenimentele mele, nunți și botezuri. (…) Este important să te trezești dimineața și să faci ceea ce îți place. Îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi pentru darul pe care mi l-a dat și pentru faptul că sunt chemată la spectacole”, a declarat Daniela Gyorfi, într-o intervenție pentru EGO.ro.

Unde merge Daniela Gyorfi în vacanță, când vrea să se relaxeze

Chiar dacă în acest an nu a mers în vacanță din cauza activității profesionale, Daniela Gyorfi susține că merită efortul. Cântăreața are grijă să își ia liber atunci când simte că are nevoie să se deconecteze de lume.

„O să îmi iau (vacanță – n.r.), o să văd. Dar de pe 5 încep copiii școala. În septembrie am plină agenda, deci nu am cum. Eu sunt cu tratamentele, ori la Băile Felix, ori la Mangalia, unde am filmat la un hotel care are masaje de relaxare. Fiind cântăreață, nu mă relaxez dacă merg în cluburi. Atunci mi-aș dori să am parte de câteva zile, dar deocamdată nici nu vreau vacanță și nici nu am timp”, a spus Daniela Gyorfi.

Vedeta și-a exprimat admirația pentru țara noastră în materie de destinații turistice, aspect care a luat prin surprindere în circumstanțele în care majoritatea românilor preferă să meargă în concedii în străinătate.

Citește și: Daniela Gyorfi, un munte de tristețe chiar de ziua ei naștere: ‘Mi-e dor de mama’. Ce cadouri scumpe primea EXCLUSIV