Daniela Gyorfi, un munte de tristețe chiar de ziua ei naștere: ‘Mi-e dor de mama’. Ce cadouri scumpe primea EXCLUSIV

Artista Daniela Gyorfi, care astăzi a împlinit 53 de ani, a primit din partea fetiței și a iubitului ei o felicitare, dar și un imens buchet de trandafiri. Iar prietenii au răsfățat-o cu mesaje emoționante. Însă, celebra sărbătorită susține că cel mai valoros cadou rămâne îmbrățișarea unei mame: ”Mi-e dor de îmbrățișările mamei mele, care mă pupa dimineața, și-mi ura ”La Mulți ani!”, ne-a declarat Daniela Gyorfi, în exclusivitate pentru Playtech.ro.

Daniela Gyorfi s-a serbat astăzi doar alături de fiică și de iubitul care îi este și impresar, George Tal:

Solista Daniela Gyorfi și-a amintit cu nostalgie de Anica, măicuța ei care s-a stins din viață în urmă cu șapte ani, după o lungă suferință:

”Mi-e dor de vremurile când mama mă pupa dimineața și-mi ura ”La mulți ani!”. Cuvântul mamei și dragostea ei îmi lipsesc foarte mult. Această zi nu mai este atât de fericită ca pe vremea când ea trăia, când o știam, aici, cu noi. Pentru mine, cea mai importantă rămâne familia. Nu am tot ce mi-aș dori, dar sunt fericită cu familia pe care o am și că suntem sănătoși”, ne-a mai declarat celebra sărbătorită, în exclusivitate pentru Playtech.ro.

Solista de top a avut o legătură foarte strânsă cu măicuța ei, care, din cauza unui accident casnic, rămăsese imobilizată la pat. De atunci, Daniela i-a fost singurul sprijin:

”Mamei îi puneam în mână toți banii pe care îi câștigam din muzică. De ziua mea, într-un an, ea mi-a dăruit o mașină Dacia. Așa am fost nevoită să dau pentru carnet auto. Iar în alt an mi-a oferit o haină din blană, voia să mă știe elegantă. Oho, în anii 90, era mare lucru să ai o haină din blană, acum, însă, nu mai înseamnă nimic”, ni s-a mai confesat Daniela Gyorfi, pentru Playtech.ro.