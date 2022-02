Daniela Gyorfi a făcut eforturi colosale la început de 2022, dar artista susține că merită

Daniela Gyorfi este destul de cunoscută în România, prin prisma carierei sale muzicale îndelungate. Vedeta se numără printre cele mai îndrăgite cântărețe de la noi din țară. Deși pandemia a afectat drastic conturile bancare ale artiștilor români, nu este și cazul Danielei Gyorfi, care a dat marea lovitură. Blondina a făcut o superachiziție, de care este tare mândră. Solista a spus tot adevărul despre planurile sale mărețe.

Este adevărat că perioada pandemică a fost destul de grea pentru toată lumea, inclusiv pentru cântăreți, care s-au văzut fără concerte și evenimente private. Dacă mai toți se plâng că și-au redus drastic bugetul, Daniela Gyorfi face un pas în față. Vedeta noastră și-a cumpărat casă nouă și abia așteaptă să se mute în ea, împreună cu fiica și soțul. Cât valorează noua locuință a Daniela Gyorfi? Artista a rupt tăcerea despre achiziția făcută în pandemie.

Până acum, Daniela Gyorfi și familia ei au stat într-un apartament, iar de când cu pandemia, nevoia de spațiu mai mare a crescut. Așa că solista nu a stat prea mult pe gânduri și a decis să se mute în locuința visurilor ei, mai la ieșire din București, într-o zonă retrasă.

„Cu siguranță este un lucru pozitiv, de când am pășit în această casă, am simțit energie pozitivă și deși este mai la ieșire din București și un pic mai retras, George a simțit și el acest lucru și ne-a plăcut la amândoi ca stare. Este un nou început, un lucru pe care mi l-am dorit foarte mult și pe care m-a ajutat Dumnezeu să îl pot duce până la capăt”, a declarat Daniela Gyorfi, pentru Wowbiz .

O casă grandioasă presupune un cost pe măsură, nu? Așa că toată lumea se întreabă câți bani a dat Daniela Gyorfi pe noul imobil în care urmează să se mute cu familia ei. Cântăreața a dat cărțile pe față despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru a-și permite locuința visurilor ei.

„Da, este o sumă de bani, dar să nu vă luați neapărat după cifre, pentru că mulți se dau mari, alții nu spun. Nu evit, dar este o casă pe care o merit, am muncit, pentru că pe lângă casă, trebuie să ai și ceva în casă, pe ce să dormi, etc, dar muncesc, o să muncim și le facem ușor ușor, pas cu pas și asta este de fapt, cel mai important. Nu este ceva de milioane de euro, e o casă pe care ne-am dorit-o și pe care am putut să o luăm, pentru că prețurile sunt așa cum sunt. Da, este efort, dar nu ceva nemaipomenit”, a explicat vedeta.