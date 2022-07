Unde lucrează soția lui Cosmin Cernat acum. Mădălina nu a mai vrut să părăsească România după Exatlon (exclusiv)

Ce detalii se știu despre soția lui Cosmin Cernat? Celebrul fost prezentator de la emisiunea ,,Exatlon” este extrem de cunoscut.Cu toate astea, fanii lui nu știu prea multe lucruri despre partenera cu care își împarte viața deja de ani buni. El nu a mai vrut să părăsească România după show-ul sportiv moderat în Republica Dominicană. Care este motivul? ,,Am avut Exatlonul, după care am rămas aici”, a detaliat acesta.

Cosmin Cernat nu s-a mai întors în Canada după proiectul sportiv de la Kanal D. Acesta a prezentat ulterior și emisiunea ,,Fan Arena”, unde comenta alături de alți invitați scene de la ,,Exatlon”, iar acum de doi ani lucrează la Radio Impuls. Fanii îl pot asculta în cadrul emisiunii ,,Invitatul de la 12”.

Cei care l-au făcut să își schimbe hotărârea au fost copiii lui din căsătoria cu Monica Iagăr și băiatul pe care îl are actuala soție dintr-un mariaj anterior. Acesta este îngăduitor atunci când se află în postura de părinte, dar pe plan profesional este de două ori mai autoritar.

Cosmin Cernat și Mădălin au luat viața de la zero în Canada în urmă cu câțiva ani. El era producătorul proiectului „Travel by Dart”, iar partenera lui de viață a lucrat ca instructor de sport. Cel din urmă susține că nu regretă că a revenit în țară, mai cu seamă că soția sa lucrează din nou în televiziune. Aceștia chiar s-au cunoscut la Kanal D, lucru pe care puțini fani îl cunoșteau până acum.

„Aproape doi am locuit în Canada, nu mai am nimic acolo, doar prieteni foarte buni care m-au ajutat când am ajuns acolo. Am avut Exatlonul, după care am rămas aici, am mai făcut Fan Arena. Am rămas aici, plus că fiica-mea cea mare a vrut la facultate aici, la ASE, nu a mai vrut să se întoarcă, înțeleg.

E tânără, normal, nevastă-mea a zis și ea că mai bine rămânem aici, Matei nici el nu prea a vrut, degeaba voiam eu să mă întorc singur în Canada. Nu țineam neapărat, pentru mine a fost o experiență foarte interesantă. Acum Mădălina lucrează în televiziune, exact ce a făcut o viață întreagă, noi ne-am cunoscut la Kanal D. Acum lucrează la Aleph News, în spatele camerelor, nu îi place pe sticlă. A apărut de câteva ori, dar nu-i place”, a declarat, în exclusivitate pentru Impact.ro, la petrecerea Kanal D & radio Impuls.