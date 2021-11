Cum arată fosta soție a lui Cosmin Cernat la 48 de ani. S-a dus la estetician să se ”tuneze”

Monica Iagăr, fosta soție a lui Cosmin Cernat, a decis să facă o schimbare majoră după ce a născut și a apelat la medicul estetician. Fosta atletă, în vârstă de 48 de ani, a intrat în ‘reparații’ după ce a născut a treia oară. În 2019, ea a adus pe lume un băiețel, pe micuțul Efrem.

Recent, Monica Iagăr a trecut pe la cabinetul doctorului estetician pentru a-și face un tratament cu botox și acid hialuronic. Vedeta nu a avut nicio reținere în fața injecțiilor cu botox. După ce a terminat toate procedurile, Monica Iagăr a recunoscut că are de gând să-și schimbe și silicoanele.

„Am ales împreună tratamentul complex cu toxină botulinică pentru estomparea ridurilor de la nivelul frunții și a ochilor. Ne-am dorit și o volumizare ușoară a buzelor, pentru un aspect sexy întinerit, combinat cu estomparea ridurilor nazogeniene. Mi-am făcut ultima dată botox acum un an. Ar fi trebuit să reiau tratamentul după șase luni. Vreau să-mi schimb și silicoanele, le am de 10 ani și mai bine. Eu nu am alăptat, dar se cer schimbate”, a mai spus Monica Iagăr, pentru Click!

Monica a avut parte de multe drame personale cu câțiva ani în urmă, mai apoi a venit divorțul scandalos de Cosmin Cernat. După multe suferințe, viața sa a luat o turnură neașteptată. Căsătoria cu fostul prezentator de la Exatlon i-a adus două fetițe: Maya (10 ani) și Ayana (16 ani). Fosta soție a lui Cosmin Cernat și-a găsit fericirea în brațele lui Cristi Neacșu, fost campion la judo, cu care are un băiețel.

„Cred că toată lumea mă știe ca sportivă, dar am venit aici să vă povestesc despre ce am făcut și fac mai departe pentru a deveni mamă. Probabil că se știe că am două fetițe, și atunci când ai două fetițe, vrei și un băiat. Nu contează vârsta, am 46 de ani și cred că vârsta este cea mai mică poblemă, cel puțin pentru mine. O să spuneți «da, este sportivă»”, dar nu înseamnă că dacă sunt sportivă, sunt și sănătoasă.

O luptă care durează de doi ani și sper să fie cu succes. Am pierdut o sarcină în patru luni și era așa, am zis ok, ca la olimpiadă, lasă că mai mergem săptămâna viitoare, mai concurăm, mai vedem ce facem. Probabil că sunt momente în care cazi și de-a lungul acestor ani, sunt femei care renunță. Nu ai voie să renunți, eu am încercat, până să ajung la o formă finală. Am încercat toți doctorii din București. Toată lumea spunea că infertilitatea și ginecologia sunt o știință. Am zis «dați-mi o soluție»”, spunea Monica Iagăr în 2019.