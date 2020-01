Unde lucra Roxana Buzoiu, tipa fără inhibiții de la Puterea Dragostei, înainte să apară în emisiunea de pe Kanal D

Ce meserie incredibilă are Roxana de la “Puterea dragostei”. Are specializarea de “tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii”. Cu toate acestea, meseria de bază a Roxanei este alta. În 2017, ea absolvit Liceul Tehnologic A.I. Cuza din Slobozia, cu specializarea “tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii”. Pentru că este o meserie practicată de bărbaţi, Roxanei nici nu i-a trecut prin cap să o profeseze, fiind mai mult interesată să aibă o diplomă de bacalaureat.

Puțină lume știe, ce meserie are Roxana în viața de zi cu zi, atunci când nu se află la filmările pentru ”Puterea dragostei”. Frumoasa șatena este antrenor de fitness. Acesta este, se pare, secretul siluetei sale incredibile. Când a intrat în casă, Roxana a dezvăluit:

”Sunt junior trainer şi cochetez cu moda. Am făcut un curs de croitorie şi am început încet, încet să-mi dezvolt propria mea afacere. Deocamdată, atelierul meu e în camera mea, dar încet, încet se dezvoltă treaba”.

S-a aflat și că fosta concurentă „Puterea dragostei” a făcut videochat, iar Roxana a vorbit ea însăși despre asta.

”S-a întâmplat că, în urmă cu câțiva ani, Roxana a făcut o chestie pe care o fac foarte multe fete și… mulți băieți. Au apărut niște poze (cu Roxana, n. red.) mai puțin decente, +18… Eu vreau să vă spun ceva! Măcar dacă făceam bani… Și nu am făcut… Să nu faceți asta, pentru că este o prostie. Nici nu știam ce trebuie să fac… Și vreau să vă mai spunc eva! Să învățați din greșelile voastre și să nu le repetați. Și, mai ales, să aveți grijă ce faceți în prezent, pentru că poate o să vă dăuneze în viitor. Sincer! Nu îmi pare rău cu ceea ce am făcut, ideea e că este bine că am făcut-o, că am făcut o greșeală, ca să pot învăța pe viitor, să nu o mai repet. (…) Asta e, fiecare avem câte ceva în trecut…”, a declarat Roxana de la ”Puterea dragostei”, citată de wowbiz.ro.