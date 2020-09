Unde locuiește și cum arată apartamentul de lux al Adelinei Pestrițu. Imaginile sunt fascinante

Când vine vorba de Adelina Pestrițu nu știi la ce să te aștepți. A devenit imaginea unei campanii comerciale și a făcut furori. Acum s-ar zvoni că este și însărcinată. Ba mai mult de-atât, apropiații spun că ăsta ar fi motivul pentru care s-ar fi mutat în casă nouă.

Controversele din jurulcelebrei Adelina Pestrițu nu se mai opresc. După ce, la începutul lunii septembrie, într-un clip ajuns viral, spunea că ar avea COVID-19, acum o altă controversă a ieșit în public. Campania în care a devenit imaginea unei companii de haine a ajuns să fie discutată aprig, după ce în clipul de prezentare a fost băgat și un așa-zis mesaj social, considerat a fi dur.

Dar se pare că pe Adelina Pestrițu nu a afecat-o foarte tare acest lucru. După ce s-a vehiculat ideea că ar fi pierdut zeci de mii de euro, aflăm că s-ar fi mutat deja în casă nouă. Și nu vorbim de un apartament pe undeva prin București, ci într-o casă inteligentă, așa cum declara ea.

După ce s-a vindecat de COVID-19 (?!), Adelina Pestrițu a decis să se mute în noua casă, alături de familie și a postat pe rețelele de socializare câteva ipostaze din nou ei casă inteligentă. După cum povestea chiar Adelina Pestrițu, casa a fost amenajată cu ajutorul unor specialiști în domeniu. Pozele și clipurile publicate de divă au făcut deliciul fanilor săi, care au și felicitat-o pentru noua achiziție.

”Este o schimbare care personal mi-a dat restartul de care aveam nevoie. Plănuiam de multă vreme să facem acest pas, însă nu am reușit să ne organizăm până acum. Atât de nepregătiți am fost încât nici vechea locuința n-am reușit să o punem pe site-urile de specialitate spre vânzare, dar norocul ne-a bătut la ușă. În persoană. Și a fost și al naibii de decis. Astfel, am fost obligați’ practic s-o luăm din loc, cum se spune, și să ne căutăm o nouă locuință. De data aceasta o casă pe pământ așa cum visam. O casă pentru o familie mai mare decât formulă actuală, poate…”, a transmis Adelina.