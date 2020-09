Reclama cu Adelina Pestrițu care a stârnit revoltă. Cum a ajuns cuvântul „dobitoc” în clip VIDEO

Adelina Pestrițu revine în atenția publicului său, dar de data asta nu cu vreo veste, ci cu o reclamă. Recentul clip Video cu fosta moderatoare de televiziune a strânit revoltă în rândul internauților. Cum a ajuns să apară cuvântul „dobitoc” în prim-plan și de ce nu a fost evitat?

Negativul ia mereu fața oricărul lucru pozitiv. Același lucru s-a întâmplat și în ultima reclamă în care protagonista este nimeni alta decât Adelina Pestrițu. Odată vizualizat mesajul social din cadrul clipului video, românii și-au ciulit bine urechile la cuvântul „dobitoc” ce apare în filmuleț. Agenția Papaya a fost cea care s-a făcut vinovată de spotul publicitar care curprinde mesaje sociale, pe lângă cele comerciale care sunt evidente.

Totuși, contradicția tuturor a apărut atunci când tocmai un mesaj transmis cu bun simț despre bun simț are integrat cuvântul „dobitoc”.

Textul era mult prea lung, așa că a fost înlocuit cu cuvântul cu pricina. Robert Tiderle, șeful agenției, a venit cu o replică și a vorbit despre spot-ul în cuază într-un interviu pentru paginademedia.ro.

Tiderle a discutat despre produsele inserate foarte discret în video și de mesajul social într-o campanie pentru un magazin fashion, ceva inedit pentru mulți dintre români.

„De ce nu? Peste tot in lumea civilizata brandurile inteleg sa isi dezvolte o latura civica. Mesajele sociale nu trebuie sa se regaseasca doar in arsenalul organizatiilor non guvernamentale – orice comunicator ar putea sa isi asume si un mesaj care sa le ajute pe acestea. Si nu trebuie neaparat sa fie intotdeauna o sponsorizare – pana la urma este vorba de a face bine si binele este comun. Am vazut ca unora nu le-a placut acest lucru, dar nicio campanie de un asemenea impact nu poate multumi pe toata lumea. Bine cu sunt putini si au corturi mici. Propunerea noastra a fost facuta in cadrul unui pitch. Campania recenta demonstreaza ca l-am castigat, iar faptul ca l-am castigat demonstreaza ca reactia clientului a fost una buna”

Robert Tiderle