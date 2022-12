Unde l-a cunoscut, de fapt, Vica Blochina pe Victor Pițurcă. Detalii despre întâlnirea celor doi

Este bine-cunoscută povestea de iubire dintre Victor Pițurcă și Vica Blochina. Cei doi au avut o relație extraconjugală care a durat 16 ani, deși fostul mare fotbalist al Stelei era căsătorit. Mai mult de atât, atunci când a auzit că Vica Blochina avea să-i dăruiască un copil, el a decis să o părăsească.

Pentru că nu a dorit să recunoască băiatul, Vica i-a intentat un proces de paternitate lui „Piți”. În cele din urmă, bărbatul a recunoscut că fiul era al lui și al Vicăi, iar în prezent are o relație foarte apropiată cu Edan.

Vica Blochina l-a cunoscut pe Victor Pițurcă pe vremea când aceasta avea doar 20 de ani, el 39 de ani și era căsătorit. Vica Blochina este originară din Lituania și se stabilise de ceva timp în România. Atunci când l-a întâlnit prima dată pe Victor Pițurcă, ea era balerină la Clubul Melody din București.

Pe atunci, Vica avea 20 de ani, iar el 39 și era căsătorit. Acum, s-a îndrăgostit și a trăit o poveste de dragoste pătimașă de iubire. Din această poveste a rezultat un copil pe nume Edan, care acum are vârsta de 14 ani.

Invitată recent în emisiunea online „În Oglindă”, moderată de Mihai Ghiță, Vica Blochina a făcut dezvăluiri neștiute până acum de nimeni despre întâlnirea cu Victor Pițurcă.

Ea a povestit că s-a îndrăgostit pe loc de fostul selecționer și a trăit o poveste de dragoste pătimașă de iubire.

Din păcate, povestea lor de dragoste a ajuns la final în momentul în care blondina a rămas însărcinată.

Vica Blochina și Victor Pițurcă s-au iubit timp de 16 ani, perioadă în care Vica i-a fost amantă. În emisiunea online „În Oglindă”, ea a mărturisit că prima întâlnire cu Victor Pițurcă a avut loc la Clubul Melody din Capitală. Deși ducea o viață de lux și primea cadouri prețioase de la bărbați potenți financiar, blondina era îndrăgostită de Pițurcă.

Ea a mărturisit, fără rețineri, că i-a fost foarte ușor să cucerească bărbați cu bani, pentru că era frumoasă și deșteaptă.

Vica Blochina a detaliat cum unui milionar grec i se pusese pata pe ea și chiar îi dăruise un Rolls-Royce. Tot în cadrul aceluiași interviu, ea a mai povestit de relația cu un bărbat foarte influent, care îi făcea toate poftele.

Din nefericire, blondina nu s-a putut bucura de toate cadourile primite de la alți bărbați, pentru că suferea enorm după Victor Pițurcă, cu toate că era însurat. Deși îl iubea în tăcere, l-a și înșelat de foarte multe ori.

„Mă despărțisem de el, 30 de ani aveam. Mă despărțisem de Pițurcă. 30 de ani visam să îi fac la Paris. Am plecat cu un om foarte mișto, un om cu foarte multe posibilități, eram în mașina lui, mergeam cu limuzina lui, spre aeroport. Mergeam la Paris, mergeam la Ritz (n.r. – hotel de lux din Paris). Îmi doreau eu să ajung la Ritz și la Luvru. Și ce crezi?

În drum spre aeroport am văzut mașina lui Pițurcă. Crede-mă! Povestea asta nu am spus-o nimănui, nici prietenilor. Crede-mă că nu mai aveam chef de nimic, mi-a trecut dragostea și de ăla, și de bani și că el era mișto.

A fost cea mai urâta zi a mea. De ziua mea, la 30 de ani, am stat la Ritz, cu bani foarte mulți, cu multe cumpărături și am plâns. De atunci urăsc Luvru, o urăsc pe Monalisa și niciodată nu am mai călcat la acest hotel. Am suferit foarte mult. (…) La dragoste eram praf”, a mai adăugat ea, cu lacrimi în ochi.