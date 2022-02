Unde îl duce Oana pe Viorel Lis de ziua lui de naștere: ‘E moartea lui, îl scot din casă’

Viorel Lis împlinește venerabila vârstă de 77 de ani pe data de 19 februarie, iar soția lui Oana i-a pregătit o surpriză de zile mari. Fostul primar al Capitalei se bucură de tot sprijinul blondinei, care i-a fost alături în toți acești ani, în special în ultima perioadă, când starea lui de sănătate s-a deteriorat.

Oana și Viorel Lis formează unul dintre cele mai sudate cupluri din showbizul românesc. Celebra blondină i-a fost mereu alături soțului ei, atât la bine, cât și la greu. De când starea lui de sănătate s-a deteriorat, Viorel Lis este îngrijit cu mare atenție de către soția lui.

Mai mult de atât, Oana Lis face tot posibilul de a-i face și anumite pofte fostului edil al Capitalei. De exemplu, de ziua lui de naștere, blondina vrea să-l ducă pe Viorel Lis să joace la păcănele, îndeplinindu-i acestuia o dorință arzătoare.

Binențeles, pentru că dragostea trece și prin stomac, cei doi așteaptă, mai întâi, să intre pensia pe cardul fostului primar, o sumă de 3200 de lei. Oana Lis i-a pregătit o surpriză soțului ei.

„Noi nu sărbătorim Valentine`s Day, noi sărbătorim când vine pensia! Cât a venit factura? Păi, crezi că o plătesc? Dacă am bani plătesc, dacă nu, nu, săptămâna viitoare. Într-adevăr se simte la buzunare. S-a scumpit viața foarte mult.

Viorel Lis a fost cel care a mărturisit câți bani primește de la stat, în fiecare lună:

„Eu am o pensie nu de primar, ci de prim angajat. Am 32 de milioane. 10 milioane se duc lunar pe medicamente. Mulți zic că am fost primar, păi să vină să le dau averea mea!”, a dezvăluit fostul edil șef, la Kanal D.